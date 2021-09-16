Виноробні, озера і замки: сім найяскравіших локацій Угорщини для відвідування у вересні

Осінній тур в Угорщину - одна з кращих ідей незабутньо провести вихідні в мальовничій європейській країні. Тим більше, що умови для в'їзду українців зараз максимально прості - наземним транспортом жодних ковід-документів надавати не потрібно.

Для подорожі літаком туристи повинні показати український сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин. При цьому вимога не поширюється на супроводжуючих дітей до 18 років.

Поїздка в Угорщину на екскурсію з сім'єю може стати цікавим заходом, якщо скласти маршрут найцікавішими локаціями країни. Список найкрасивіших місць для відвідування країни у вересні склали автори блогу про подорожі з дітьми Travel Melodies.

Будапешт - одне з найкрасивіших міст Європи

Це перше, що спадає на думку, коли починається розмова про Угорщину. Будапешт - не тільки столиця і одне з кращих міст Угорщини, він також є одним з найкрасивіших міст Європи.

Фото: Парламент у Будапешті (unsplash.com/ivan-rohovchenko)

У цьому місті є все - від приголомшливої архітектури та історичних пам'яток до дивовижних музеїв і вражаючих відкритих просторів, яскравого вуличного мистецтва, термальних ванн і неймовірною кулінарної складової.

Самих тільки туристичних визначних пам'яток в столиці налічується десятками, тому багатьом мандрівникам не вистачає декількох днів, щоб вивчити місто.

З тих, які варто побачити в першу чергу: вражаюча архітектурою будівля парламенту Орсагаз, Рибальський бастіон, замок Буда, Базиліка святого Іштвана, Ланцюговий міст Сечені, Замкова гора Вархедь, цитадель на горі Геллерт.

Фото: Краєвиди Будапешта (unsplash.com/anna-hunko)

Озеро Балатон - "угорське море"

Озеро Балатон - улюблене місце літнього відпочинку угорців і чи не найпопулярніший туристичний напрямок країни. Його любовно називають "угорським морем", оскільки водойма є найбільшим прісноводним озером в Центральній Європі.

Озеро Балатон з довгою береговою лінією, "всіяною" пишними виноградниками, широкими вулканічними пагорбами, чарівними селами і містами, приголомшливими термальними курортами - повинне бути в списку кращих місць в Угорщині для відвідування туристами.

Фото: Озеро Балатон (unsplash.com/dope-masters)

Крім природної краси, на озері Балатон є безліч розваг: незліченні заняття водними видами спорту, дегустація вин і відмінний вибір для цінителів гарної їжі.

На північному березі озера - вдосталь виноградників, а південний берег приваблює як місцевих жителів, так і туристів пляжами і мальовничими містечками.

Відвідуючи цей регіон, не можна пропустити озеро Хевіз - найбільше в світі термальне озеро в кратері вулкана, печеру з підземним озером Тапольца, національний парк Балатонської височини, містечка Шіофок і Кестхей зі старовинною архітектурою.

Озеро Балатон знаходиться приблизно за годину їзди від Будапешта, і його легко можна запланувати як одноденну поїздку з Будапешта, але, звичайно, немає нічого кращого, щоб провести ніч або дві в цьому регіоні.

Фото: Вид на термальне озеро Хевіз (wikipedia.org)

Егер: середньовічна атмосфера

Історичне місто Егер є обов'язковим для відвідування любителям історії. Туристам варто прогулятися його історичним центром, площі Добо Іштван, або досліджувати його середньовічний замок Егрі Вар, або відкрити для себе кафедральну Базиліку Святого Апостола Іоанна, або піднятися на мінарет Егер, щоб помилуватися панорамним видом на місто.

Або вирушити за покупками на вулицю Сечені, або розслабитися в термальних ваннах, насолодитися келихом Egri Bikaver (місцевого червоного вина) в Долині прекрасної жінки - що би мандрівники не побачили або не зробили, Егер обов'язково їх здивує.

Фото: Ресторан в Егері (wikipedia.org)

Вишеград-один з кращих палаців Угорщини і цитадель

Крихітне сонне місто-замок на закруті Дунаю, Вишеград прекрасно відображає своє минуле. В основному будучи в руїнах, місто відоме своєю середньовічною цитаделлю на вершині пагорба і літнім палацом раннього Відродження, одним з кращих палаців Угорщини.

Вишеград походить від слов'янської мови, що буквально перекладається як "високий замок". Похід на пагорб Сібрік обіцяє прекрасний вид на місто і вигин Дунаю.

Печ - місто з давньою архітектурою

Недалеко від кордону з Хорватією на схилах гори Мечек знаходиться одне з найкрасивіших міст Угорщини. Це місто, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 2000 році, було засноване римлянами, і туристи можуть побачити вплив на нього різних правителів.

Фото: Архітектура в місті Печ (wikipedia.org)

В Печ є що досліджувати: від величного Старого міста до архітектурних та історичних пам'яток, таких як Печський собор, ранньохристиянський мавзолей Сопіана, мечеть Паші Касіма, Галерея сучасного угорського мистецтва, музей Чонтвари і вулиця Кирали.

Дегустація знаменитих вин у Токаї

Токай - один із семи виноробних регіонів Угорщини, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і знаходиться між Угорщиною та Словаччиною. У регіоні 28 сіл і 11 тисяч гектарів виноградників. Цей регіон знаменитий своїм вином Tokaji Aszu, найстарішим ботрітізірованним (з "підв'ялених" через грибок ягід) вином в світі.

Крім відвідування виноградників і дегустації вин, ви можете піднятися на Копаш-Хегі (Лису гору) або відвідати токайський музей, або досліджувати винну країну на човні каналами по річках Бодрог і Тиса.

Якщо ви поціновувач вин і вам пощастило відвідати Угорщину в травні або червні, заплануйте токайський винний фестиваль, щоб зануритися в культуру виноробства Токая, радять читачам автори блогу.

Фото: Виноградники в Токаї (wikipedia.org)

Парк Хортобадь - заповідник з пам'ятками

Національний парк Хортобадь, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розташований між річкою Тиса і містом Дебрецен. Це найбільша природоохоронна зона Угорщини.

У "серці" парку знаходиться село Хортобадь, яке з гордістю зберігає традиції народного мистецтва і культурну історію. Село колись славилося скакунами і там досі проводять щорічний ярмарок, на якому влаштовують кінні шоу. Ви можете відвідати музей народного мистецтва, щоб дізнатися більше про багаті фольклорні традиції.

Однією з найбільш знакових пам'яток національного парку залишається Дев'ятиарочний міст, побудований над болотною тванню.

Фото: Міст у парку Хортобадь (wikipedia.org)

У національному парку є безліч привабливих для туристів пам'яток: парк диких тварин Хортобадь, вузькоколійна залізниця, парк тварин порожня, променад на штучному озері Тиса, парк замку Сегеніданьяд, дендрарій Тисакюрт і безліч красивих природних стежок.

Частина національного парку - це "заповідник темного неба", так що це шанс помилуватися зірками.

Нагадаємо, ми писали про найколоритніші містечка Європи для поїздки на вікенд.

Також ми розповідали про кращі термальні курорти Європи для комфортного відпочинку восени.