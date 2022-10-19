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Не виходячи з дому. Як побувати на цікавих екскурсіях Україною онлайн

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Середа 19 жовтня 2022 12:30
Не виходячи з дому. Як побувати на цікавих екскурсіях Україною онлайн Фото: Парк в Умані восени (wikimedia.org/Zysko Serhii)
Автор: Катерина Гончарова, Ольга Маджумдар

Під час війни значна частина туристичних поїздок стала неможливою. Але бажання відривати для себе Україну в наших людей не зникло.

Засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer Надія Макаренко під час війни придумала формат онлайн-екскурсій, розповідає TRAVEL РБК-Україна.

Віртуальні тури показують красу України, а професійні гіди розповідають про історію міст тим, хто зараз не має змоги приєднатися до прогулянки наживо.

"Гіди, які втратили роботу з початком війни, нарешті відчули свою потрібність. А віртуальний "турист" за символічні 100 гривень дізнається щось нове про міста, якщо не може туди поїхати", - каже вона.

Онлайн-екскурсії проводять 2-3 рази на тиждень увечері по буднях, після цього запис викладають на Youtube-канал, де "приєднатись" до турів можна в будь-який час.

Не виходячи з дому. Як побувати на цікавих екскурсіях Україною онлайн

Фото: Пам'ятка Миколаєва (wikimedia.org/Paul Fert)

У жовтні віртуально або наживо можна відвідати такі екскурсії, каже у коментарі РБК-Україна Надія Макаренко:

  • 20 жовтня – онлайн-екскурсія "Миколаїв – місто герой. 20 століття" з Анною Червак;
  • 22 жовтня – екскурсія вихідного дня на цілий день "Черкащина: парк Умань і палац в Тальне";
  • 25 жовтня – онлайн-екскурсія "Козацькими стежками Посульського краю", яку проведе Олександр Коваленко;
  • 29 жовтня - екскурсія вихідного дня на цілий день "Палацами Житомирщини";
  • 30 жовтня - екскурсія вихідного дня на цілий день "Палац в Качанівці і "Соколиний Хутір".

У листопаді плануються такі онлайн-екскурсії: "Сім чудес Харкова", етно-лекція "Весільний обряд", дві екскурсії по Кропивницькому, екскурсії "Батурин. Пам'ятаємо", "Холодний Яр", у Ніжин, Канів.

Нагадаємо, ми писали, чи планують українці відпочивати на зимові свята.

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