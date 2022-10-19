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Не выходя из дома. Как побывать на интересных экскурсиях по Украине онлайн

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Среда 19 октября 2022 12:30
Не выходя из дома. Как побывать на интересных экскурсиях по Украине онлайн Фото: Парк в Умани осенью (wikimedia.org/Zysko Serhii)
Автор: Катерина Гончарова, Ольга Маджумдар

Во время войны значительная часть туристических поездок стала невозможной. Но желание отрывать для себя Украину у наших людей не исчезло.

Основательница туристических проектов Travel Ukraine & Travel Designer Надежда Макаренко во время войны придумала формат онлайн-экскурсий, рассказывает TRAVEL РБК-Украина.

Виртуальные туры показывают красоту Украины, а профессиональные гиды рассказывают об истории городов тем, кто сейчас не имеет возможности присоединиться к прогулке вживую.

"Гиды, потерявшие работу с началом войны, наконец-то почувствовали свою нужность. А виртуальный "турист" за символические 100 гривен узнает что-то новое о городах, если не может туда поехать", - говорит она.

Онлайн-экскурсии проводят 2-3 раза в неделю вечером по будням, после этого запись выкладывают на Youtube-канал, где "присоединиться" к турам можно в любое время.

Не выходя из дома. Как побывать на интересных экскурсиях по Украине онлайн

Фото: Достопримечательность Николаева (wikimedia.org/ Paul Fert )

В октябре виртуально или вживую можно посетить такие экскурсии, говорит в комментарии РБК-Украина Надежда Макаренко:

  • 20 октября – онлайн-экскурсия "Николаев – город герой. 20 век" с Анной Червак;
  • 22 октября – экскурсия выходного дня на целый день "Черкасщина: парк Умань и дворец в Тальне";
  • 25 октября – онлайн-экскурсия "Казацкими тропами Посульского края", которую проведет Александр Коваленко;
  • 29 октября – экскурсия выходного дня на целый день "Дворцами Житомирщины";
  • 30 октября – экскурсия выходного дня на целый день "Дворец в Качановке и "Соколиный Хутор".

В ноябре планируются такие онлайн-экскурсии: "Семь чудес Харькова", этно-лекция "Свадебный обряд", две экскурсии по Кропивницкому, экскурсии "Батурин. Помним", "Холодный Яр", в Нежин, Канев.

Напомним, мы писали, планируют ли украинцы отдыхать на зимние праздники.

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