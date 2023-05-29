Відтік людей. У Польщі відчули наслідки від повернення українців додому

Українці продовжують повертатися додому після отримання захисту в Європі. Польща входить у трійку країн, де відтік біженців найвідчутніший.

У країні вже відчувають наслідки для економіки від зменшення числа українців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

У Польщі знижуються обсяги роздрібних продажів. Зниження показників у квітні сягнуло 7,3% у річному обчисленні. Таке падіння в торгівлі триває вже третій місяць, повідомляється на portalspozywczy.pl.

Відтік українців із країни – одна із основних причини, вважають експерти. Хоча на першому місці – падіння реальних зарплат у країні, що змушує людей економити.

Масовий приїзд біженців з України суттєво підвищив показники роздрібної торгівлі у 2022 році. Найбільше зростання продажів було помітно в торгівлі продуктами, пальним, ліками та одягом.

Останнім часом українці все більше повертаються додому, тому падіння продажів почало автоматично поглиблюватися.

За даними статистики, найбільше впали продажі таких товарів:

електроніки та побутової техніки (-14,7%);

пального (-14,5%);

преси та книг (-15,6%);

їжі та напоїв (-8%).

Втім, трохи зросли показники продажів одягу та взуття (+0,6%).



Згідно з дослідженням EY Future Consumer Index 2023, 91% поляків шукають дешевші місця для покупок. 31% жителів Польщі оцінюють свою фінансову ситуацію як гіршу, ніж була ще 3-4 місяці тому. 17% заявляють, що вони взагалі тимчасово відмовилися від нових покупок.

Експерти сподіваються, що зростання зарплат перевищить рівень інфляції вже в третьому кварталі року.



Нагадаємо, ми писали, скільки грошей заощаджують українці в Польщі.