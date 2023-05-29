Отток людей. В Польше ощутили последствия от возвращения украинцев домой

Украинцы продолжают возвращаться домой после получения защиты в Европе. Польша входит в тройку стран, где отток беженцев наиболее ощутим.

В стране уже испытывают последствия для экономики от уменьшения числа украинцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

В Польше снижаются объемы розничных продаж. Снижение показателей в апреле составило 7,3% в годовом исчислении. Такое падение в торговле продолжается уже третий месяц, сообщается на portalspozywczy.pl.

Отток украинцев из страны – одна из основных причин, считают эксперты. Хотя на первом месте – падение реальных зарплат в стране, что заставляет людей экономить.

Массовый приезд беженцев из Украины значительно повысил показатели розничной торговли в 2022 году. Наибольший рост продаж был заметен в торговле продуктами, горючим, лекарством и одеждой.

В последнее время украинцы все больше возвращаются домой, поэтому падение продаж стало автоматически углубляться.

По данным статистики, наиболее упали продажи таких товаров:

электроники и бытовой техники (-14,7%);

горючего (-14,5%);

печати и книг (-15,6%);

еды и напитков (-8%).

Впрочем, несколько выросли показатели продаж одежды и обуви (+0,6%).



Согласно исследованию EY Future Consumer Index 2023, 91% поляков ищут более дешевые места для покупок. 31% жителей Польши оценивают свою финансовую ситуацию хуже, чем было еще 3-4 месяца назад. 17% заявляют, что они вообще временно отказались от новых покупок.

Эксперты надеются, что рост зарплат превысит уровень инфляции уже в третьем квартале года.



Напомним, мы писали, сколько денег экономят украинцы в Польше.