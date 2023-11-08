Відновити українські водійські права можна у ще одній країні: куди звертатися

Відновити втрачені посвідчення водія українці тепер зможуть у Чехії. Така послуга доступна у "Паспортному сервісі" у Празі.

Попередній запис через електронну чергу є обов'язковим, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДП "Документ".

Відновлення водійських посвідчень у разі втрати або викрадення документа розпочали у "Паспортному сервісі" у Празі. Це вже 10 місто за кордоном, де можна отримати таку послугу.

Звернутися можна за адресою "Паспортного сервісу" у Празі: площа Республіки 656/8 ТЦ Котва (ОС Kotva).

Запис до електронної черги є обов'язковим, без нього отримати послугу неможливо: prague.pasport.org.ua/solutions/e-queue. Записуватися необхідно самостійно.

Отримати безкоштовну консультацію щодо відновлення чи обміну посвідчення водія можна на офіційній сторінці ДП "Документ" у Facebook.

Для відновлення водійських прав необхідно надати такі документи:

паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації;

довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС);

документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).

Раніше послуга відновлення українських посвідчень водія стала доступна у Польщі (Варшава, Вроцлав, Краків, Гданськ), Німеччині (Берлін, Кельн), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Туреччині (Стамбул).

У ДП "Документ" планують запровадити послугу відновлення посвідчення водія в усіх центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс" в Україні та за кордоном.

Нагадаємо, ми писали про адреси всіх центрів, де можна відновити втрачені права водія. Також про умови отримання послуги.

Раніше для українців, які звертатимуться до паспортних сервісів у містах Прага та Кельн, запровадили реєстрацію в онлайн-черзі лише за допомогою FaceID. Таку перевірку запровадили тимчасово, щоб запобігти шахрайству.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.