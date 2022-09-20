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Відмови у банкоматах та магазинах. У російських туристів у Туреччині проблеми через санкції

Фото: Карти "Мир" у Туреччині потрапили під санкції (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Туроператори рекомендують їхати на відпочинок із запасом готівкової валюти

Турецькі банки припинили обслуговувати російські карти "Мир", а магазини - відпускати товари. Тож туроператори тепер радять росіянам везти із собою готівкову валюту.

Вже два найбільші турецькі банки не дозволяють зняти ліри в банкоматах власникам російських платіжних карток, повідомляє TRAVEL РБК-Україна за інформацією Асоціації туроператорів.

Росіянам у Туреччині все важче знайти банкомат, щоб зняти готівку. За повідомленнями турецьких ЗМІ, два великі банки - Is Bankasi та Denizbank - припинили операції з російськими картами "Мир".

Зазначається, причина у введенні персональних санкцій проти глави російського оператора Національної системи платіжних карток Володимира Комлева.

У магазинах, де стоять термінали цих банків, також перестали проходити платежі – російські туристи не можуть розрахуватися за товар. І кількість таких торгових точок стрімко зростає.

Фото: Для покупок у Туреччині доведеться везти із собою багато валюти (unsplash.com/isawred)

Загалом із російськими картами "Мир" працювали 5 банків у Туреччині. Поки що їх продовжують обслуговувати три банки: Halkbank, Ziraat bankasi та VakifBank, хоча в останнього періодично виникають збої під час проведення російських платежів.

Туристи з Росії, які продовжують відпочивати в Туреччині, отримують рекомендації від туроператорів везти із собою запас готівки – євро та доларів. Також їм пропонують оплатити майбутні екскурсії ще до вильоту на відпочинок. А готелі рекомендують бронювати за системою "все включено" в Анталії, у Стамбулі – як мінімум із сніданками.

Раніше повідомлялося, що США та ЄС посилили тиск на Туреччину, щоб Росія не оминала західні санкції через турецький банківський сектор. Тоді йшлося про санкції для банків, які працюють із платіжною системою "Мир".

Тепер експерти побоюються, що наступною під загрозу санкцій потрапить турецька авіація – і тоді компаніям заборонять здійснювати польоти до РФ, а Туреччині доведеться дотримуватись санкцій щодо російських перевізників.

Нагадаємо, ми писали, що Єгипет планував запровадити російську валюту в туризмі.

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