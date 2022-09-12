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Рубли вместо долларов. Египет планирует ввести российскую валюту в туризме

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Понедельник 12 сентября 2022 17:04
Рубли вместо долларов. Египет планирует ввести российскую валюту в туризме Фото: Введение рублей в Египте (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Рассчитываться картами "Мир" туристы смогут с сентября

В Египте чиновники поддерживают введение российского рубля в числе основных валют в местных банках.

По информации египетских СМИ, советник Центрального банка Египта пока не подтвердил наличие циркуляра о таком нововведении, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на middleeastmonitor. Впрочем, это не означает, что такой документ не появится.

Официальной информации о введении рублей вместо долларов нет

Информация о введении российских рублей в Египте появилась накануне со ссылкой на анонимный источник в Центробанке страны.

По информации египетских СМИ, глава комитета по туризму египетского парламента Нора Али высоко оценила решение Центрального банка Египта принять использование российского рубля в списке основных валют, используемых в местных банках.

После этого советник управляющего Центрального банка Египта Хишам Эззал-Араб опроверг выпуск циркуляра, объявляющего об использовании российского рубля вместо доллара США.

Рубли вместо долларов. Египет планирует ввести российскую валюту в туризмеФото: Российские туристы смогут рассчитываться в Египте рублями (unsplash.com/max-brown)

"Вы читали об этом на сайте Центрального банка?", - спросил он журналистов.

Местные газеты со ссылкой на информированные источники в банках также отрицали получение циркуляра или инструкций от Центробанка по этому поводу.

"Решение касается не только туризма" - источник

Начиная с конца сентября, российский рубль будет включен в список валют, используемых египетскими банками для расчетов туристических компаний и отелей, чтобы стимулировать российский туризм в Египте, ранее сообщил Al-Monitor на условиях анонимности источник в Центральном банке Египта.

По его информации, банк в сотрудничестве с министерством финансов разрешит банкам по всему Египту доступ к российской платежной системе "Мир" уже в сентябре.

"Решение касается всей коммерческой и промышленной деятельности, а не только туризма", - уточнил источник.

Рубли вместо долларов. Египет планирует ввести российскую валюту в туризме

Фото: В Египте надеются на увеличение потока туристов из РФ (unsplash.com/oleksandr-podoima)

Директор Tez Tour Egypt Эхаб Вахдан подчеркнул важность предоставления российским компаниям и туристическим агентствам возможности бронировать места и поездки в рублях.

"Я ожидаю резкого увеличения числа российских туристов в предстоящем зимнем сезоне. У них не так много вариантов для отдыха, и облегчение оплаты в рублях будет способствовать этому всплеску", - сказал он.

Источник в банке отметил, что подключение Египта к российской платежной системе поможет покупать российскую продукцию, особенно пшеницу и удобрения, за российскую валюту. Это ослабит давление на египетский наличный резерв в долларах.

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