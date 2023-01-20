Відмови у 3 із 10 випадків. Як збільшити шанси на отримання візи до Британії

Під час війни в Україні багато країн розробили програми прийому біженців. Інші, навпаки, ускладнили видачу віз нашим громадянам. Якщо ви вирішили зайнятися отриманням візи в будь-яку країну, потрібно розрізняти програми для біженців та "звичайні" візи.

Фахівець з оформлення віз та планування турів Марина Казакова розповіла TRAVEL РБК-Україна, що потрібно знати про візи до Великої Британії та як підвищити шанси на їх отримання.

Програма Homes for Ukraine та стандартна віза до Британії: у чому різниця

З початком війни в Україні у Великій Британії розробили програму, за якою українці можуть приїхати до цієї країни та користуватися тими ж правами, що й громадяни цієї країни – отримувати доступ до медицини, право працювати й таке інше. Не варто плутати програми для біженців та інших віз, каже Марина Казакова.

Українці, які планують виїхати до Британії, але не мають там родичів, можуть за допомогою програми Homes for Ukraine знайти спонсора, який з волонтерською метою готовий виділити їм житло. Він може надати житло безкоштовно терміном від 6 до 12 місяців. Обмежень на кількість українців, які прибувають за цією схемою до Британії, немає. За словами Казакової, отримати візу за цією програмою досить легко, якщо у вас є спонсор.

Детальніше про програму для українських біженців у Британії можна прочитати на урядовому сайті.

В інших випадках (туристична віза, бізнес-поїздки) Британія вимагає великої кількості документів. Основні серед них – довідки про доходи та інші підтвердження наявності у вас коштів.

"Британія входить до так званої "великої четвірки" країн, у які отримати дозвіл на в'їзд найскладніше (крім Британії, до списку входять Австралія, Канада та США). Ми на етапі відбору беремося оформляти візи лише приблизно трьом із 10 кандидатів. Річ у тому, що деякі або не працюють, або працюють неофіційно, або отримують мінімалку. Вірогідно, у візі буде відмова. У консульстві розуміють, що одні тільки авіаквитки можуть коштувати як третину вашої офіційної зарплати, якщо ви отримуєте, умовно, тисячу євро на рік" – розповідає співрозмовниця.

Фото: "Звичайну" візу до Британії отримати складно, але біженцям з України зробити це набагато простіше (Getty Images)

З її практики правильно оформлена заявка на візу дає високі гарантії її отримання:

"Але деяким я кажу: якщо у вас є гроші на консульський збір, але ви попередньо не проходите, краще витратити ці гроші на благодійність, адже кількість відмов досить висока", – пояснює фахівець.

Як "посилити свій кейс" та збільшити шанси на отримання візи

Разом із заповненням анкети та підтвердженням того, що у вас в Україні є робота, найважливішим для візи документом Марина Казакова називає документи, які доводять, що у вас достатньо коштів для поїздки.

"Це головні документи – вони визначають, буде у вас віза чи ні. До речі, буває, що жінка не працює, але високий офіційний дохід має її чоловік. Наприклад, якщо він військовий. Тобто жінка може отримати візу, навіть якщо вона безробітна. Бо часто враховують загальний дохід сім'ї. І шансів отримати візу більше, якщо дохід високий”, – каже вона.

Як розрахувати за вашими доходами, чи є шанси на візу

Перед подачею заявки на візу Марина Казакова радить оцінити свої шанси: прорахувати бюджет поїздки та співвіднести з доходами, які ви вказуватимете. Наприклад, ви летите до Британії на 7 днів. Такий тур може коштувати близько 1000 євро. Додаємо 200 євро на авіаквитки плюс 100 євро на добу на різні витрати. Загалом витрати становитимуть близько 2 тисяч євро.

Фото: Так виглядає відмова у візі до Британії. До листа також прикріплюють пояснення, чому змушені були відмовити (надане Мариною Казаковою)

"Далі співвіднесіть цю ціну з вашими доходами. Наприклад, ви заробляєте 200 євро на місяць. Співвіднесіть, чи дадуть вам візу. Ви можете її отримати, якщо надасте документи про те, що у вас є ці 2 тисячі євро. Наприклад, ви продавали нерухомість, або у вас є рахунок у банку, облігації, акції", – пояснює фахівець.

Податися на візу можна не тільки з України, але й якщо ви знаходитеся у одній з країн ЄС. Марина Казакова радить перевіряти, в яких країнах є опція пріоритетної подачі заявки, оскільки стандартна подача через високий попит може забрати багато часу. Треба перевірити, в яких містах можна прискорити візу – це є не скрізь.

Після відмови у візі отримати її повторно складніше

У поданнях на візу діє правило "сім разів відміряй і один раз подайся", каже Марина Казакова. Адже після відмови візу отримати візу повторно завжди складніше. Нещодавно у візі до Британії відмовили дівчині – вона заповнювала анкету сама, і припустилася великої кількості помилок в анкеті, оскільки не знала англійської.

“Часто буває, що люди самі заповнюють та подаються, і одержують відмову. Уважно не дивляться і допускають величезну кількість помилок. Наприклад, у формулюваннях. Дівчина збиралася приїхати в гості, а заповнила анкету так, начебто вона хоче залишитись у Британії жити. Грубо кажучи, у візовому центрі склалося враження, що це перший етап до еміграції”, – додає фахівець.

Загалом за візами завжди можна намагатися шукати якісь варіанти, упевнена Марина Казакова. Наприклад, якщо у людини немає офіційної роботи, до заявки можна прикріпити лист та скріни з вашої банківської картки про рух коштів. Або іншим способом показати, що у вас є не лише робота, а й підробіток.

Якщо прибутку у вас зовсім немає, можна попросити людину в Британії, яка організує ваш візит, написати для консульства спонсорський лист – там потрібно вказати, що вона бере на себе ваші витрати.

Фото: За програмою Homes for Ukraine українці можуть знайти у Британії спонсора, який надасть їм житло (Getty Images)

Основні документи для візи до Великої Британії

Закордонний паспорт: якщо у вас два паспорти, їх також потрібно пред'явити в оригіналі; Копії попередніх/анульованих паспортів; Довідка з місця роботи на фірмовому бланку підприємства із зазначенням: усіх реквізитів (адреса + телефон); посади; дата початку роботи; розмір середньомісячної заробітної плати із розбиттям за останні 6 місяців; фрази про те, що під час туристичної поїздки компанія гарантує своєму співробітнику збереження робочого місця та окладу; Довідка з банку про наявність рахунку та залишок грошей на рахунку. Рахунок може бути депозитним, відкритим під кредитну чи дебітну картку. Обов'язково – витяг про рух коштів на рахунку за останні 6 місяців. Ксерокопія кредитної/дебітної картки; Ксерокопія документів, які підтверджують володіння нерухомістю (квартира, будинок, машина, земельна ділянка); Копія свідоцтва про шлюб/розлучення (за наявності); Копія заповнених сторінок українського паспорту; Копія свідоцтва про народження дітей (за наявності); Усі інші документи, які підтверджують вашу платоспроможність (інвестиції, депозити, акції, цінні папери тощо); Якщо вашу поїздку спонсорує інша людина, то необхідно надати: нотаріальний лист про спонсорство; довідка з місця роботи спонсора; довідка із банку спонсора.

Також можуть попросити додаткові документи – всі ці вимоги варто перевіряти заздалегідь.

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