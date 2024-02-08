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Відкриті двері культурної спадщини: які музеї Києва можна відвідати безкоштовно

Четвер 08 лютого 2024 08:35
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Відкриті двері культурної спадщини: які музеї Києва можна відвідати безкоштовно Фото: Музей Ханенків (khanenko.museum)
Автор: Поліна Гребеножко

У Києві є велика кількість музеїв, які пропонують відвідувачам унікальні експозиції, що дають можливість зануритися у глибини минулого, розкрити таємниці мистецтва та історії. Чимало з них мають вільний вхід.

РБК-Україна зібрало музеї Києва, які можна відвідати безплатно у визначені дні.

  • Національний музей історії України у Другій світовій війні

Меморіальний комплекс, відомий як Національний музей історії України у Другій світовій війні, розташований у пагорбі під монументом "Батьківщина-Мати". Цей комплекс налічує 5 поверхів та зберігає документи, фонди та експонати, що розповідають історію країни під час війни. Експозиції музею налічують приблизно 400 тисяч предметів, а його колекції постійно поповнюються.

Адреса: вул. Лаврська, 27.

Безкоштовний вхід: останній вівторок місяця для всіх категорій відвідувачів (крім експозицій Гелікоптера Мі-24 і літаків Лі-2, МіГ-23 та екскурсійного обслуговування).

Відкриті двері культурної спадщини: які музеї Києва можна відвідати безкоштовноФото: Національний музей історії України у Другій світовій війні (facebook.com/warmuseum.kyiv.ua)

  • Національний музей історії України

Національний музей історії України – це великий історичний музей, розташований в центрі Києва. Основний акцент експозицій зроблений на важливих історичних подіях, постатях та культурних аспектах національної спадщини.

Адреса: вул. Володимирська, 2.

Безкоштовний вхід: останній понеділок кожного місяця.

Відкриті двері культурної спадщини: які музеї Києва можна відвідати безкоштовноФото: Національний музей історії України (facebook.com/mist.museum)

  • Музей Ханенків

Музей Ханенків – провідний музей світового мистецтва в Україні. Музей пропонує найзначнішу колекцію мистецтва Європи, Азії та Давнього світу в Україні. "Серцем" музейного зібрання є колекція Богдана та Варвари Ханенків, видатних українських колекціонерів та благодійників кінця 19-го – початку 20 століття.

Адреса: вул. Терещенківська, 15-17.

Безкоштовний вхід: перша робоча середа місяця.

  • Музей становлення Української нації

Музей становлення Української нації – перший в Україні інноваційний музей історії, де минуле поєднується з сучасними технологіями. Всі експозиції зроблені на основі історичних досліджень та мають наукове обґрунтування. Над експозицією працювали історики, археологи, етнографи, скульптори, дизайнери. В основі музею – історичні факти, спрямовані на пробудження національної свідомості українців, відчуття гідності та патріотизму.

Адреса: вул. Лаврська, 27,вхід з вул. Запечерної.

Безкоштовний вхід: кожну останню п’ятницю місяця.

Відкриті двері культурної спадщини: які музеї Києва можна відвідати безкоштовноФото: Музей становлення Української нації (facebook.com/Elster.kreativagentur)

  • Музей Гетьманства

Музей Гетьманства – це державний культурно-освітній та науково-дослідний заклад історичного профілю, осередок пам’яток матеріальної та духовної культури, пов’язаних з історією та традиціями козацько-гетьманської доби.

Адреса: вул. Спаська, 16Б.

Безкоштовний вхід: кожну останню п’ятницю місяця.

  • Парк-музей "Україна у мініатюрі"

В парку "Україна в мініатюрі" можна відкрити себе всю Україну: побачити незабутні палаци Криму, гори та замки заходу України, фортеці Поділля і пам’ятки Одеси, а також всі історичні місця Києва. Макети виготовлені в масштабі 1:33.

Адреса: пр-т Броварський 9В, біля ресторану "Млин" (Гідропарк).

Безкоштовний вхід: кожен понеділок відвідування парку безкоштовне для пенсіонерів, інвалідів, учасників бойових дій, багатодітних сімей за наявності відповідного посвідчення.

Відкриті двері культурної спадщини: які музеї Києва можна відвідати безкоштовно

Фото: Мініатюра Маріїнського палацу (minikiev.kiev.ua)

  • Музей Івана Гончара

Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" – це відкритий культурно-мистецький заклад освітнього, наукового та рекреаційного типу, що своєю діяльністю сприяє спадкоємності досвіду і знань у сфері традиційної народної культури.

Адреса: вул. Лаврська, 19.

Безкоштовний вхід: остання п'ятниця місяця – день відкритих дверей; кожна неділя – безкоштовний вхід для учнів; кожна середа – безкоштовний вхід для власників "Картки киянина".

  • PinchukArtCentre

Арт-центр є одним з найбільших і найдинамічніших приватних центрів сучасного мистецтва в Центральній і Східній Європі. PinchukArtCentre став міжнародним хабом сучасного мистецтва, що розвиває українську арт-сцену і генерує критичний публічний дискурс для суспільства в цілому.

Адреса: Велика Васильківська вулиця, Басейна вулиця, 1, 3-2 (метро Площа Українських Героїв)

Вхід вільний.

Відкриті двері культурної спадщини: які музеї Києва можна відвідати безкоштовно

Фото: PinchukArtCentre (instagram.com/pinchukartcenter)

  • Музей Apple

Перший в Україні музей легендарної техніки Apple відкрився влітку цього року. У ньому налічується понад 100 експонатів. Тут на відвідувачів чекають ексклюзивні автографовані та навіть запаковані гаджети від Apple. А також повна лінійка iPhone від першого до найновішого у робочому стані, найперші iPod, iMac, MacBook, iPad. Іще комп'ютери Apple перших генерацій, серед яких Apple II, оригінальний Macintosh, клавіатури, миші з автографами від засновників Apple.

Адреса: вул. Хрещатик, 42.

Вхід вільний.

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