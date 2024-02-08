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Открытые двери культурного наследия: какие музеи Киева можно посетить бесплатно

Четверг 08 февраля 2024 08:35
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Открытые двери культурного наследия: какие музеи Киева можно посетить бесплатно Фото: Музей Ханенко (khanenko.museum)
Автор: Полина Гребеножко

В Киеве есть большое количество музеев, предлагающих посетителям уникальные экспозиции, которые позволяют погрузиться в глубины прошлого, раскрыть тайны искусства и истории. В многих из них свободный вход.

РБК-Украина собрало музеи Киева, которые можно посетить бесплатно в определенные дни.

  • Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Мемориальный комплекс, известный как Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, расположен в холме под монументом "Родина-Мать". Этот комплекс насчитывает пять этажей и хранит документы, фонды и экспонаты, рассказывающие историю страны во время войны. Экспозиции музея насчитывают около 400 тысяч предметов, а его коллекции постоянно пополняются.

Адрес: ул. Лаврская, 27.

Бесплатный вход: последний вторник месяца для всех категорий посетителей (кроме экспозиций Вертолета Ми-24 и самолетов Ли-2, МиГ-23 и экскурсионного обслуживания).

Открытые двери культурного наследия: какие музеи Киева можно посетить бесплатноФото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне (facebook.com/warmuseum.kyiv.ua)

  • Национальный музей истории Украины

Национальный музей истории Украины – это большой исторический музей, расположенный в центре Киева. Основной упор экспозиций сделан на важных исторических событиях, фигурах и культурных аспектах национального наследия.

Адрес: ул. Владимирская, 2

Бесплатный вход: последний понедельник каждый месяц.

Открытые двери культурного наследия: какие музеи Киева можно посетить бесплатноФото: Национальный музей истории Украины (facebook.com/mist.museum)

  • Музей Ханенко

Музей Ханенко – ведущий музей мирового искусства в Украине. Музей предлагает значительную коллекцию искусства Европы, Азии и Древнего мира в Украине. "Сердцем" музейного собрания является коллекция Богдана и Варвары Ханенко, выдающихся украинских коллекционеров и благотворителей конца 19-го – начала 20 века.

Адрес: ул. Терещенковская, 15-17.

Бесплатный вход: первая рабочая среда месяца.

  • Музей становления Украинской нации

Музей становления Украинской нации – первый в Украине инновационный музей истории, где прошлое сочетается с современными технологиями. Все экспозиции сделаны на основе исторических исследований и имеют научное обоснование. Над экспозицией работали историки, археологи, этнографы, скульпторы, дизайнеры. В основе музея – исторические факты, направленные на пробуждение национального сознания украинцев, чувства достоинства и патриотизма.

Адрес: ул. Лаврская, 27, вход с ул. Запечерной.

Бесплатный вход: каждую последнюю пятницу месяца.

Открытые двери культурного наследия: какие музеи Киева можно посетить бесплатноФото: Музей становления Украинской нации (facebook.com/Elster.kreativagentur)

  • Музей Гетманства

Музей Гетманства – это государственное культурно-образовательное и научно-исследовательское учреждение исторического профиля, центр достопримечательностей материальной и духовной культуры, связанных с историей и традициями казацко-гетманской эпохи.

Адрес: ул. Спасская, 16Б.

Бесплатный вход: каждую последнюю пятницу месяца.

  • Парк-музей "Украина в миниатюре"

В парке "Украина в миниатюре" можно открыть себя всю Украину: увидеть незабываемые дворцы Крыма, горы и замки запада Украины, крепости Подолья и достопримечательности Одессы, а также все исторические места Киева. Макеты сделаны в масштабе 1:33.

Адрес: пр-т Броварской 9В, возле ресторана "Млин" (Гидропарк).

Бесплатный вход: каждый понедельник посещение парка бесплатно для пенсионеров, инвалидов, участников боевых действий, многодетных семей при наличии соответствующего удостоверения.

Открытые двери культурного наследия: какие музеи Киева можно посетить бесплатно

Фото: Миниатюра Мариинского дворца (minikiev.kiev.ua)

  • Музей Ивана Гончара

Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" – это открытое культурно-художественное заведение образовательного, научного и рекреационного типа, которое своей деятельностью способствует преемственности опыта и знаний в сфере традиционной народной культуры.

Адрес: ул. Лаврская, 19.

Бесплатный вход: последняя пятница месяца – день открытых дверей; каждое воскресенье – бесплатный вход для учеников; каждая среда – бесплатный вход для владельцев "Карты киевлянина".

  • PinchukArtCentre

Арт-центр является одним из самых больших и динамичных частных центров современного искусства в Центральной и Восточной Европе. PinchukArtCentre стал международным хабом современного искусства, который развивает украинскую арт-сцену и генерирует критический публичный дискурс для общества в целом.

Адрес: Большая Васильковская улица, Бассейная улица, 1, 3-2 (гметро Площадь Украинских Героев)

Вход свободный.

Открытые двери культурного наследия: какие музеи Киева можно посетить бесплатно

Фото: PinchukArtCentre (instagram.com/pinchukartcenter)

  • Музей Apple

Первый в Украине музей легендарной техники Apple открылся летом этого года. В нем насчитывается более 100 экспонатов. Здесь посетителей ждут эксклюзивные автографированные и даже упакованные гаджеты от Apple. А также полная линейка iPhone от первого до новейшего в рабочем состоянии, первые iPod, iMac, MacBook, iPad. Еще компьютеры Apple первых генераций, среди которых Apple II, оригинальный Macintosh, клавиатуры, мыши с автографами от основателей Apple.

Адрес: ул. Крещатик, 42

Вход свободный.

Напомним, мы писали, как Украина вышла в мировые лидеры по цифровизации культуры.

Раньше мы писали о топе интересных локаций в Украине, где можно побывать виртуально.

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