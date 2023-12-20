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Викрадені картини та графіті Бенксі. Топ локацій в Україні, де можна побувати віртуально

Середа 20 грудня 2023 08:35
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Викрадені картини та графіті Бенксі. Топ локацій в Україні, де можна побувати віртуально Фото: Виставки в Україні онлайн (колаж РБК-Україна)
Автор: Олена Чернега

В епоху глобалізації та змін Україна займає високі позиції у розвитку віртуального туризму. Вже створено багато цікавих проектів, де застосовують сучасні технології оцифрування. Завдяки цьому відвідувачі можуть мандрувати в онлайні навіть при закритих кордонах.

Що цікавого вже зараз можна побачити онлайн в Україні й куди можна помандрувати віртуально, у колонці для РБК-Україна розповідає експертка з віртуального туризму Олена Чернега.

Хустський замок та Київ у стилі ретро: екскурсії та тури онлайн

Ви колись задумувалися про те, наскільки цікавими можуть бути археологічні локації та розкопки? Дехто думає, що це доволі нудно та монотонно. Але є цікавий кейс, який реалізували у Полтаві. Побувавши там на віртуальній екскурсії, ви легко можете змінити свою думку про археологію.

"Шаманка в тривимірній реальності – панорамний тур", – там можна побачити, як виглядали наші предки та віртуально помандрувати памʼятками археології та історії. Детальніше – за посиланням.

Викрадені картини та графіті Бенксі. Топ локацій в Україні, де можна побувати віртуально

Викрадені твори мистецтва з Маріупольського художнього музею ім. Куїнджі відтворені у тестовому метавствіті. Там можна у вигляді аватара помандрувати, послухати екскурсію та подивитися різноманітні артефакти.

Викрадені картини та графіті Бенксі. Топ локацій в Україні, де можна побувати віртуальноВикрадені картини та графіті Бенксі. Топ локацій в Україні, де можна побувати віртуально

В Україні створили віртуальну галерею графіті Banksy: його роботи в Україні під час війни стали широко відомими в усьому світі. В онлайн-галереї можна подивитися всі роботи та одночасно помандрувати Київщиною і Києвом по локаціях графіті, створених легендарним художником.

Викрадені картини та графіті Бенксі. Топ локацій в Україні, де можна побувати віртуальноКвест "Київ у стилі ретро" з елементами доповненої реальності у туристично-культурному хабі Києва занурить вас в атмосферу минулого та розширить горизонти в ознайомлені з історією міста.

Викрадені картини та графіті Бенксі. Топ локацій в Україні, де можна побувати віртуально

Також цікавий проект – відтворена реконструкція туристичного об'єкта Хустський замок.

Викрадені картини та графіті Бенксі. Топ локацій в Україні, де можна побувати віртуально

Переводити виставки й окремі експонати в онлайн, розвивати інтерактив під час війни дуже важливо, особливо коли під час війни у багатьох немає можливості подорожувати, як раніше. Також це допоможе зберегти інформацію про культурне надбання, яке щодня перебуває під ризиком знищення.

Нагадаємо, в Україні набирає обертів цифровізація культури та туризму. Вже зараз деякі виставки можна переглянути, не виходячи з дому. Ми писали, які унікальні виставки можна побачити онлайн.

Також в Україні з'явиться мапа звитяг і пам'яті українського народу. Знакові місця згодом облаштують меморіалами.

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