Відчуття дому. Історії українців, які повернулися у деокуповані міста

Документалісти Ukraїner презентували третю серію проекту "Повернення додому" про українців, які повернулися на деокуповані території, щоб відбудовувати, працювати та волонтерити.

У цій частині документального серіалу свої історії розповіли українці, які повернулися до Бучі, Чернігова та Святогірська, розповіли РБК-Україна в команді Ukraїner.

Третій епізод "Повернення додому" команда Ukraїner присвятила людям, які повернулися на деокуповані території та планують там своє майбутнє, стали або готуються стати батьками.

"Цей випуск про мрію та про майбутнє, яке ми мусимо планувати, про безстрашність та віру в Україну. І звісно про дім, який іноді важко раціонально пояснити, але легко відчути", – розповідає продюсерка проекту Єлизавета Цимбаліст.

Фото: Євген і Світлана Худолії (надане РБК-Україна)

Героями є три українські родини. Молода пара з Бучі Євген і Світлана Худолії, яких війна застала за кордоном під час подорожі. Підприємці та волонтери Роман і Катерина Денисові зі Святогірська. Медіа-менеджерка Юліана Шалетіна-Довгач із Чернігова, яка після деокупації розвиває у своєму місті клуб амбасадорів української мови. У випуску вони діляться, де зустріли повномасштабне вторгнення, чому вирішили повертатися додому, як відновлюють життя і про що мріють.

Відео: Третя серія "Повернення додому" (youtube.com/Ukraїner)

"Наші герої сумнівалися, чи варто знімати про них цю серію, оскільки їхні історії видавалися "звичайними". Проте, нам здається, що кожна історія унікальна і заслуговує висвітлення. Роман, Юліана та Євген підкреслюють важливість такого рішення, завдяки ним можна відчути, що переживали тисячі українців, повертаючись додому на деокуповані території", – каже продюсерка.

Фото: Роман і Катерина Денисові зі Святогірська (надане РБК-Україна)

"Мені здається, що повністю змінилося все: світосприйняття, усвідомлення себе, коло спілкування дуже сильно змінилося, тому що війна багато що підсвічує, показує. Тому саме відчуття рідного дому з’явилося тоді, коли я до нього повернулася, не розраховуючи вже на те, що я колись тут буду", – ділиться героїня проекту Юліана Шалетіна-Довгач.

Нагадаємо, ми писали, що героями першої серії документальних інтерв'ю "Повернення додому" стали бізнесмени, активісти, науковці, студенти.

У другій частині розповідалося про волонтерів, які повернулися з-за кордону, щоб допомагати в Україні.