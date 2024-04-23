Чувство дома. Истории украинцев, которые вернулись в деоккупированные города

Документалисты Ukraїner презентовали третью серию проекта "Возвращение домой" об украинцах, которые вернулись на деоккупированные территории, чтобы отстраивать, работать и волонтерить.

В этой части документального сериала свои истории рассказали украинцы, которые вернулись в Бучу, Чернигов и Святогорск, рассказали РБК-Украина в команде Ukraїner.

Третий эпизод "Возвращение домой" команда Ukraїner посвятила людям, которые вернулись на деоккупированные территории и планируют там свое будущее, стали или готовятся стать родителями.

"Этот выпуск о мечте и будущем, которое мы должны планировать, о бесстрашии и вере в Украину. И конечно о доме, который иногда трудно рационально объяснить, но легко почувствовать", – рассказывает продюсер проекта Елизавета Цимбалист.

Фото: Евгений и Светлана Худолии (предоставлено РБК-Украина)

Героями являются три украинских семьи. Молодая пара из Бучи Евгений и Светлана Худолии, которых война застала за границей во время путешествия. Предприниматели и волонтеры Роман и Екатерина Денисовы из Святогорска. Медиа-менеджер Юлиана Шалетина-Довгач из Чернигова, которая после деоккупации развивает в своем городе клуб амбассадоров украинского языка. В выпуске они делятся, где встретили полномасштабное вторжение, почему решили возвращаться домой, как восстанавливают жизнь и о чем мечтают.

Видео: Третья серия "Возвращение домой" (youtube.com/Russian)

"Наши герои сомневались, стоит ли снимать о них эту серию, поскольку их истории казались "обычными". Однако нам кажется, что каждая история уникальна и заслуживает освещения. Роман, Юлиана и Евгений подчеркивают важность такого решения, благодаря им можно почувствовать, что переживали тысячи украинцев, возвращаясь домой на деоккупированные территории", – говорит продюсер.

Фото: Роман и Екатерина Денисовы из Святогорска (предоставлено РБК-Украина)

"Мне кажется, что полностью изменилось все: мировосприятие, осознание себя, круг общения очень сильно изменился, потому что война многое подсвечивает, показывает. Поэтому само ощущение родного дома появилось тогда, когда я к нему вернулась, не рассчитывая уже на то, что я когда-нибудь здесь буду", – делится героиня проекта Юлиана Шалетина-Довгач.

Напомним, мы писали, что героями первой серии документальных интервью "Возвращение домой" стали бизнесмены, активисты, ученые, студенты.

Во второй части рассказывалось о волонтерах, вернувшихся из-за границы, чтобы помогать в Украине.