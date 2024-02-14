"Україна – це свобода". Чому українці повертаються з-за кордону, щоб волонтерити

Документалісти Ukraїner презентували другу серію проекту "Повернення додому" про українців, які з початком війни повернулися з-за кордону, щоб волонтерити в Україні.

У другій частині документального серіалу свої історії розповіли українці, які працювали чи навчалися у США та Грузії, розповіли РБК-Україна в команді Ukraїner.

Перша серія спецпроєкту була присвячена тим, хто вирішив повернутись в Україну, аби захищати свій дім зі зброєю в руках і долучитися до ЗСУ.

У другій серії йдеться про співзасновницю громадської організації Razom for Ukraine і засновницю благодійного фонду Dignitas Любов Шипович, яка під час повномасштабної війни повернулася в Україну зі США, де керувала своєю IT-компанією DataOcean.

Поки триває війна, волонтерка готова всіляко допомагати Батьківщині. Для неї Україна – це люди, а не певні території. Водночас каже, що за землі також треба боротися, тому що там живуть ті, хто чекає повернення додому, а в Росії одна мета – фізично знищити українську націю.

Фото: Любов Шипович (надане РБК-Україна)

"Мені здається, що війна, звичайно, може припинитися при підписанні якихось там мирних угод, але не зникне наш ворог, якщо не зникне існування такої країни, як-от Російська Федерація. Поки ця імперія не розпадеться на національні держави, які зосередяться на своїй розбудові, до того часу нам доведеться захищатись, боротися з ворогом", – каже Любов Шипович.

Відео: Перша серія "Повернення додому" (youtube.com/Ukraїner)

Інша історія – про операційну директорку благодійного фонду "Пацієнти України" Марію Грішину, яка народилася в Запоріжжі. До повномасштабного вторгнення 10 років жила і працювала у грузинському Сакартвело. А тепер допомагає військовослужбовцям і цивільному населенню.

"Те, що я вмію найкраще робити – це гуртувати людей, спрямовувати волонтерські двіжі, розбиратися в медицині. Це я роблю багато років. Я не могла не повернутися. Україна – це частина мене, між серцем і легенями, якийсь життєво важливий орган", – ділиться Марія Грішина.

Фото: Марія Грішина (надане РБК-Україна)

Героями стрічки також стали волонтери Лесь Якимчук і Олена Зенченко. Вони є засновники благодійної ініціативи UA First Aid, яка спеціалізується на тактичній медицині та високотехнологічному спорядженні.

Обоє випускники Києво-Могилянської академії, яких запросили навчатися і викладати в університеті Огайо. Вони отримували там знання протягом 9 місяців. Коли почалася війна, вирішили перервати магістерську програму і повернутися додому.

Фото: Лесь Якимчук і Олена Зенченко (надане РБК-Україна)

"Україна – це не лише люди, які тебе оточують, і не лише територія, на якій ти знаходишся, і яку вважаєш своїм домом. Це певне місце сили величезної кількості предків, які боролися за свободу. І ця боротьба за свободу і внутрішня свобода, яка є всередині нас, для мене це і є Україна", – каже волонтерка Олена.

Нагадаємо, ми писали, що героями першої серії документальних інтерв'ю "Повернення додому" стали бізнесмени, активісти, науковці, студенти.

Також ми розповідали, що в Україні з'явиться мапа звитяг і пам'яті українського народу. Знакові місця згодом облаштують меморіалами.