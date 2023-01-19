От жилья до продуктов. Какая стоимость жизни в Румынии для беженцев

Румыния считается одной из самых удобных стран для временной защиты. Иностранцев привлекают низкие цены на продукты и жилье.

Какая стоимость жизни в Румынии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Румыния – в топе самых доступных стран Европы

Иностранцы, которые ищет недорогое и комфортное место проживания в Европе, часто выбирают Румынию. В рейтинге стоимости жизни от международной компании Mercer среди 209 городов мира Бухарест занимает 160 место. Столица Румынии доступнее Будапешта и Праги, однако дороже Софии (Болгария) и Белград (Сербия).

Румыния считается одной из лучших стран в Европе для "цифровых кочевников". Тут одна из самых высоких в мире скорость Интернета, в государстве также действует виза цифрового кочевника.

Для проживание в Румынии в 2023 семейной паре придется рассчитывать на траты около 1700 евро в месяц. Они включают аренду жилья, коммунальные услуги, еду и развлечения.

Сколько стоит снять жилье и заплатить за коммуналку

Более дешевая жизнь в небольших городах и сельских районах: Питешты, Клуж-Напока и Яссы. Бухарест значительно дороже, чем любой из регионов страны, но в столице сосредоточено больше возможностей и инфраструктуры, поэтому большинство иностранцев выбирают жизнь там.

Арендная плата может показаться высокой, она намного ниже цен в Лондоне или других больших городах Западной Европы.

Например, однокомнатная квартира в Бухаресте, Клуж-Напоке, Брашове, Сибиу или других крупных городах будет стоить от 350-500 евро в месяц. В небольших городах можно найти однокомнатное жилье за 250 евро в месяц.

В Румынии много старых многоквартирных домов, которые нуждаются в ремонте. Но иностранцы обычно предпочитают аренду жилья в новостройках.

Фото: Дома в Бухаресте (pixabay.com)

В арендную плату стоимость коммунальных услуг обычно не входит, поэтому придется доплачивать. Intretinere ("техническое обслуживание") включает электроэнергию, вывоз мусора, воду, отопление.

В среднем придется платить за коммунальные услуги около 130 евро в месяц. Летом расходы могут составлять 130 евро, зимой – 220 евро.

Сколько стоит интернет и мобильная связь

Кабельный Интернет от 500 Гбит/с и телевидение с более чем 100 каналами обойдется в 15 евро в месяц. За 12 евро в месяц можно получить интернет со скоростью загрузки 1 ГБ/с.

За 5 евро в месяц можно приобрести тарифный пакет мобильной связи, включающий неограниченные звонки, текстовые сообщения, интернет.

Сколько стоят продукты в магазинах

Месячный бюджет на питание для семьи из двух человек нужно рассчитывать примерно до 300 евро. Органические овощи и фрукты можно купить на специальных рынках во всех городах. Обычные продукты можно найти в супермаркетах.

Цены на продукты не намного отличаются от соседних стран, но ассортимент качественнее:

картофель, 1 кг – 0,75 евро;

апельсины, 1 кг – 1 евро;

сыр, 1 кг – 6,5-10 евро;

свежая рыба, 1 кг – 6,5 евро;

хлеба (300 граммов) – 1 евро;

бутылка местного вина – 5 евро;

пиво, 2 л – 3 евро.

Ужин на двоих в дорогом ресторане может стоить от 50 до 100 евро. Пицца обойдется около 10 евро, столько же – блюда из свинины в ресторане среднего класса. Дешевле стоят блюда из курятины. Фаст-фуд – 6-7 евро. Блюда из говядины стоят 15-30 евро.

Фото: Украинские беженцы в Румынии (gettyimages.com)

Во сколько обойдется проезд

Румынский общественный транспорт доступный по цене, маршруты представлена автобусами, поездами и такси. Разовый билет на автобус – 0,4 евро, проездной на месяц – 12 евро. Стоимость бензина – 1,4 евро за литр.

Медицинские услуги – бесплатно в госбольницах

Средняя стоимость частного медицинского страхования в Румынии - от 30 евро в месяц.

Однако украинцы имеют право воспользоваться медицинскими услугами и лекарствами, включенными в национальные программы лечения, наравне с застрахованными гражданами Румынии. При этом украинцы освобождены от уплаты взносов социального медицинского страхования, оплаты лекарств, выдаваемых при амбулаторном лечении.

Напомним, мы писали, що в Румунію починає курсувати "Мармароський експрес".