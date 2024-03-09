Від Швеції до Італії. У яких країнах Європи найбільше велосипедистів

У Європі вже давно стало звичною справою користуватися велосипедом замість автомобіля чи громадського транспорту. При цьому частка людей, які щодня крутять педалі, все ще низька.

У яких країнах та містах Європи найбільше людей їздять велосипедом на роботу та у справах, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.com.

Скільки європейців використовують велосипед щодня

У дослідженні Єврокомісії про якість життя у європейських містах у 2023 році взяли участь понад 70 000 європейців із 83 міст ЄС, Великобританії, Норвегії, Швейцарії, країн Західних Балкан та Туреччини. Їм ставили запитання про різні аспекти їхнього життя.

Виявилося, що велосипедом як засобом пересування містом у середньому користуються 14% опитаних. Частка велосипедистів залежить від розміру міста – чим більше населення, тим менше охочих крутити педалі і долати відстані на двох колесах.

Якщо у місті з населенням менше 250 тисяч їздять на велосипеді 16% мешканців, то у містах-мільйонниках велосипедистів уже 14%.

Фото: Двоколісний транспорт в Амстердамі (pixabay.com)

У яких містах та країнах найбільше велосипедистів

Максимальну кількість людей на велосипедах можна побачити у північній частині Європи. Кожен третій мешканець щодня користується велосипедом лише у трьох містах, два з яких – столиці.

Це Гронінген (Нідерланди), Амстердам (столиця Нідерландів) та Копенгаген (столиця Данії). У цих містах відносно низька чисельність населення. При цьому мешканці менше задоволені транспортною системою.

До десятки країн, де найбільше користуються велосипедами, потрапили міста північних країн – Бельгії, Швеції, Фінляндії, Австрії та Німеччини.

Гронінген (Нідерланди) – 46%; Амстердам (Нідерланди) – 39%; Копенгаген (Данія) – 35%; Роттердам (Нідерланди) – 28%; Антверпен (Бельгія) - 28; Ольборг (Данія) – 26%; Мальмо (Швеція) – 26%; Оулу (Фінляндія) – 23%; Грац (Австрія) – 21%; Гамбург (Німеччина) – 21%.

А найменше любителів їздити велосипедом містом – серед городян у південних та східних європейських країнах. У Римі лише 5% населення щодня їздять на велосипеді, у Белграді та Вільнюсі – лише 6% респондентів. Мало люблять велосипеди також у Мадриді, Софії, Стамбулі.

Фото: Вулиці Копенгагена (pixabay.com)

Хто частіше їздить велосипедом серед містян

Результати опитування показали, що чоловіки частіше їздять велосипедом щодня. Також любителів крутити педалі більше серед молоді – 16% мешканців віком від 15 до 24 років, а серед мешканців від 55 років таких лише 13%.

Також більше користувачів велосипедів серед людей з вищою освітою, самотніх, але значно менше серед пенсіонерів та безробітних.

Автомобілі щодня використовують близько 48% городян. У більшості країн столиця має найнижчий рівень використання автомобілів. Там краще розвинений громадський транспорт.

Європейська федерація велосипедистів наводить інші дані, які переважно присвячені безпосередньо велосипедам. Зазначається, що на рівень використання велосипедів у містах дуже впливає розвинена мережа велосипедних доріжок.

Фото: Чоловіки частіше користуються велосипедом (pixabay.com)

Федерація закликає лідерів ухвалити Європейську декларацію про велосипедистів, щоб значно збільшити кількість безпечних велосипедних інфраструктур у Європі.

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