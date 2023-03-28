Від шафранів до сакур. Найяскравіші квіткові локації для весняної мандрівки

Українці цієї весни виявляють чималий інтерес до відпочинку на природі. Попит на квіткові тури повернувся до рівня 2021 року.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, де можна побачити казкові локації з цвітінням весняних квітів.

"Квіти допомагають "розвантажитися" після складної зими"

Квіткові тури з кожним роком все більше впливають на туризм, розповів РБК-Україна директор туроператора "Відвідай" Ігор Губіліт.

Ще десять років тому в більшості людей подорожі в квіткові локації асоціювалися із Долиною нарцисів біля Хуста. Зараз з’явилися весняні подорожі на крокуси (шафрани), тюльпанові поля, дикі тюльпани, неопалиму купину, пояснює він.

"Сезон вже місяць як почався з підсніжників, зараз цвітуть крокуси. Попит на тури досить добрий – десь такий, як у 2021 році. Ми здивовані. Просто люди рік провели у стресі, була непроста зима. Тому їм треба розвантажитися і набратися сил, а квіти якраз добре в цьому допомагають", – розповідає фахівець про тенденцію цієї весни.

Фото: Сакура цвіте в багатьох містах України (pixabay.com)

Коли і куди варто їхати милуватися крокусами

Одна з найпопулярніших квіткових локацій на найближчі тижні – село Колочава на Закарпатті.

"Колочавський музей-скасен "Старе село" щороку потопає в фіолетових квітах. Кожної весни тут спостерігається унікальне природне явище: массово зацвітає рідкісна рослина – шафран Гейфеля. Зазвичай перші квіти з’являються з середини березня і масово цвітуть десь до середини квітня", – повідомляють на сторінці туроператора "Тури по Україні".

Фото: Шафрани в Колочаві (facebook.com/Viktor Pavlysh)

Пізніше туристи можуть побачити крокуси під час походів у гори. Наприклад, на Драгобраті. Багатий на крокуси район – гірський хребет Чорногора. Також масово цвіте шафран Гейфеля на хребтах Кострич, Кукул та Скупова.

Зараз українців запрошують помилуватися шафранами в такі локації:

дендропарк "Березинка" поблизу Мукачево;

Долина нарцисів (місто Хуст);

колекційна ділянка центральної садиби Карпатського біосферного заповідника (місто Рахів).

Які ще квіткові локації варто відвідати навесні

Сакура зазвичай зацвітає з середини до кінця квітня. Вона відцвітає дуже швидко, всього за тиждень-півтора.

Дерево японської вишні цвіте махровими рожевими квітами – це одне з найбільш видовищних природних явищ навесні на міських вулицях Чернівців, Ужгорода та Мукачева. Багато сакур також росте у Виноградові, Іршаві та Хусті.

Фото: Долина нарцисів в Карпатах (guide.karpaty.ua/Любомир Тригубишин)

Тюльпанові поля варто відвідувати у квітні-травні. Різними сортами можна милуватися кілька тижнів. Тюльпанові локації є в різних регіонах. Наприклад, у селі Лужани в Чернівецькій області, в селі Свидники поблизу Луцька, дендропарку "Добропарк" поруч з Києвом або в дендропарку в Кропивницькому.

У природі ростуть також дикі, або чорні тюльпани. Масово ці квіти цвітуть в заплаві річки Дністер в селі Надітичі Львівської області. Правильна назва квіток – рябчик шаховий, названий так через своєї забарвлення, що нагадує шахову дошку. Ці квіти охороняються законом, тому зривати їх не можна. Але помилуватися ними туристам не забороняють.

Фото: Тюльпани в Кропивницькому (facebook.com/Дендропарк Кропивницький)

Нарцисами можна милуватися на початку травня. Долина нарцисів знаходиться поруч з містом Хуст на Закарпатті. Це цілий природний масив в Карпатському біосферному заповіднику, де нарцис вузьколистий росте на загальній території 85 гектарів.

Нагадаємо, ми писали, що галявини Закарпаття вкрилися тисячами крокусів.

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