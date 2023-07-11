Від 900 євро. Скільки коштує орендувати житло в найбільших містах Німеччини

Оренда житла в Німеччині, як і в інших країнах Європи, складає значну частину витрат. В Німеччині зараз живе чи не найбільше біженців з України, якщо порівнювати з іншими державами Європи. Часом їм вдається отримати безкоштовне житло, але так буває не завжди.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, скільки коштує орендувати житло в Німеччині, де шукати квартири та що треба при цьому враховувати.
Історично склалося так, що оренда квартир в Німеччині набагато популярніша, ніж купівля. За останні 30 років 57% усіх домогосподарств в країні перебували саме в оренді. А в близько 43% жили власники, які це житло колись купили.
За останніми даними сервісу Numbeo, середні ціни за оренду квартири у великих містах Німеччини такі:
Зверніть увагу. Вартість оренди може дуже відрізнятися. Наведені вище середні показники стосуються всієї Німеччини, але вартість може змінюватися в кожному індивідуальному випадку.
На графіку нижче – середні ціни за оренду 1-кімнатної квартири в шести найбільших містах Німеччини:
Додатково до вартості оренди вам також потрібно буде платити за комунальні послуги, (вивіз сміття, електроенергію, опалення та воду). У квартири площею 85 квадратних метрів це коштуватиме в середньому 246 євро на місяць. Цікаво, що в різних регіонах Німеччини вартість комунальних послуг якщо й відрізняється, то мінімально.
Орендарі в Німеччині завжди зобов’язують укласти контракт, що коштуватиме вам у середньому 35 євро на місяць.
Податок на телебачення та радіо (Rundfunkbeitrag). У Німеччині кожне домогосподарство має платити плату за фінансування суспільного мовлення. Розмір оплати наразі становить 18,36 євро на місяць.
Плата стягується незалежно від того, дивитеся ви німецьке телебачення, слухаєте німецьке радіо, чи ні. Оскільки плата стягується з одного домогосподарства, плата може бути розподілена між орендарями, якщо ви проживаєте в спільній квартирі.
Депозит за квартиру. При оренді квартири в Німеччині вам потрібно буде внести заставу. Орендодавець використовує депозит для покриття будь-яких можливих збитків, завданих майну під час проживання.
Якщо на момент виїзду не було пошкоджень, ви отримаєте вашу заставу – її надішлють вам на картку/банківський рахунок. Застава за квартиру зазвичай дорівнює 1-3 місяцям оренди. Якщо ваша місячна оренда становить 1000 євро, то депозит, ймовірно, становитиме від 1000 до 3000 євро.
Зверніть увагу. Зазвичай ці депозити повертаються клієнту пізніше, а не відразу після виїзду з кватири. Тому якщо у вас немає додаткових коштів на період після переїзду, краще відкласти їх заздалегідь. Але заставу вам мають повернути не пізніше 3-6 місяців після припинення строку оренди.
Якщо ви орендуєте квартиру на кілька днів, там зазвичай будуть всі необхідні меблі. Але при довгостроковій оренді в Німеччині заведено здавати житло без меблів. Ні кухні, ні техніки, ні ліжка, нічого – часто це відверто дивує українців, які звикли орендувати вдома повністю укомплектоване житло. Ванна зазвичай є, але може бути обмежена простим душем.
До слова, через активні переїзди людей з інших країн в Німеччині останнім часом активно розвивається ринок оренди квартир з меблями.
Порада. В Німеччині розвинений ринок вживаних речей. Можна моніторити оголошення у місцевих спільнотах, і там можна часто купити диван, ліжко чи інші меблі значно дешевше, ніж в магазині.
Також, переїжджаючи у квартиру в Німеччині, часто можна придбати меблі (включно з кухнею) у попереднього орендаря, який виїздить з цього житла. Це може бути набагато практичнішим варіантом, ніж шукати меблі по магазинах товарів для дому.
Але чому більшість квартир в Німеччині здають без меблів? Річ у тому, що більшість квартир в країні орендують дуже довго, часом десятки років та навіть більше. І ті, хто в них живе, звикли влаштовувати побут так, ніби це їх власне житло, хоч воно й є тимчасовим.
На сайті Quora один із користувачів пояснює це так:
"Багато людей живуть в орендованій квартирі, як у своїй, багато десятиліть, а часто й усе життя. Права орендарів гарантують, що їх практично неможливо звідти вигнати, якщо вони сумлінно платять орендну плату та дотримуються всіх правил.
Врешті люди ставляться до житла як до своєї власності. Купують кухні, ліжка та дивани, які потім використовують тривалий час. Часто вони інвестують в кухню більше, ніж звичайний орендодавець готовий інвестувати в оренду. Натомість орендна плата набагато дешевша, ніж у більшості частин світу".
Шукаючи оренду квартири, зверніть увагу на те, хто її пропонує - сам власник чи рієлтор-посередник.
Ціна в таких випадках може відрізнятися. Житло пропонувати можуть різні люди: орендодавець (Vermieter), попередній орендар (Vormieter), менеджер з питань нерухомості (Hausverwaltung), агент з нерухомості (Makler), орендар (Mieter), який шукає суборенду (Untervermieter) або партнер по квартирі (WG-Bewohner). Звертайте увагу на те, з ким саме ви маєте справу.
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