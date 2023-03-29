Від 500 євро в один бік. Як сербська авіакомпанія заробляє на рейсах із РФ

Національна авіакомпанія Сербії Air Serbia залишається єдиним європейським перевізником, який виконує рейси в Росію. Це єдина можливість для росіян швидко потрапити у Європу.

При цьому авіаквитки з Москви до Белграда за 3 години польоту коштують астрономічні суми, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання avianews.com.

Після російського вторгнення в Україну та запровадження санкцій ЄС, єдиний швидкий шлях з Росії в Європу – через Сербію. Навіть із урахуванням обльоту території України та Білорусі час в дорозі із Москви до Белграда становить 3 години. У сербському аеропорту пасажири з Росії можуть пересісти на інший рейс Air Serbia та полетіти до інших міст Європи.

Конкуренції на цьому маршруті в Air Serbia немає, тому квитки розкуповують навіть за астрономічною вартістю. Замовити переліт на найближчий тиждень непросто.

Ціна авіаквитків в економ-класі без урахування перевезення багажу – від 530 євро в один бік. Бізнес-клас коштує 800 євро за переліт в один бік.

Зважаючи на значний попит, Air Serbia нарощує кількість рейсів до Москви. Частота польотів до травня зросте до 14 разів на тиждень.

На маршруті Москва – Бєлград перевізник використовує літаки Airbus A319 на 144 місця та Airbus A320 – на 174 місця. Це означає, що влітку Air Serbia доставлятиме до Європи в середньому по 2200 росіян щотижня.

Фото: Аеропорт Белграда (wikimedia.org)

Рейси до Москви також виконує турецькі Turkish Airlines. Авіакомпанія доставляє росіян до Стамбула. Там вони можуть пересісти на рейси до Європи, Америки та Азії.

Нагадаємо, ми писали, що черговий цивільний літак у РФ не долетів до місця призначення.

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