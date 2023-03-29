От 500 евро в одну сторону. Как сербская авиакомпания зарабатывает на рейсах из РФ

Национальная авиакомпания Сербии Air Serbia остается единственным европейским перевозчиком, выполняющим рейсы в Россию. Это единственная возможность для россиян быстро попасть в Европу.

При этом авиабилеты из Москвы в Белград за 3 часа полета стоят астрономические суммы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание avianews.com.

После российского вторжения в Украину и введения санкций ЕС, единственный быстрый путь из России в Европу – через Сербию. Даже с учетом облета территории Украины и Беларуси время в пути из Москвы в Белград составляет 3 часа. В сербском аэропорту пассажиры из России могут пересесть на другой рейс Air Serbia и полететь в другие города Европы.

Конкуренции на этом маршруте у Air Serbia нет, поэтому билеты раскупают даже по астрономической стоимости. Заказать перелет на ближайшую неделю непросто.

Цена авиабилетов в эконом-классе без учета перевозки багажа – от 530 евро в одну сторону. Бизнес-класс стоит 800 евро за перелет в одну сторону.

Учитывая значительный спрос, Air Serbia наращивает количество рейсов в Москву. Частота полетов до мая вырастет до 14 раз в неделю.

По маршруту Москва – Белград перевозчик использует самолеты Airbus A319 на 144 места и Airbus A320 – на 174 места. Это значит, что летом Air Serbia будет доставлять в Европу в среднем по 2200 россиян еженедельно.

Фото: Аэропорт Белграда (wikimedia.org)

Рейсы в Москву также выполняет турецкие Turkish Airlines. Авиакомпания доставляет россиян в Стамбул. Там они могут пересесть на рейсы в Европу, Америку и Азию.

Напомним, мы писали, что очередной гражданский самолет в РФ не долетел до места назначения.

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