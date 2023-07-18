Від 5,5 тисяч євро на місяць. В яких країнах Європи найвищі зарплати

В яких країнах Європи – найвищі зарплати? Таке питання часто цікавить українців, які вимушено переїхали в інші держави через війну.

TRAVEL РБК-Україна проаналізувало дані щодо середніх зарплат в різних державах Європи та розповідає, де можна заробити найбільше.

Де в Європі найвищі зарплати: рейтинг

В більшості рейтингів за рівнем зарплат в Європі перше місце часто займає Швейцарія (до слова, ця країна до Євросоюзу не входить). Середня чиста зарплата після сплати податків у Швейцарії становить 5 542 євро на місяць. Ця країна вважається однією з найбільш процвітаючих у світі. Переїхати до Швейцарії мріють багато висококваліфікованих спеціалістів.

Останнім часом в країні відчувається дефіцит кадрів у різних галузях економіки. При цьому не варто забувати, що вартість життя у Швейцарії досить висока. Однак середня зарплата нетто дозволяє підтримувати достойний рівень життя.

Основні економічні галузі Швейцарії – банківський сектор, торгівля, промисловість, машинобудування, високі технології, фармацевтика, харчова, текстильна та хімічна промисловості.

В цій країні – один із найвищих ВВП на душу населення, розвинена інфраструктура, великі можливості для кар’єрного зростання. Особливо для тих, хто добре володіє однією з офіційних мов – німецькою, французькою, італійською (ще одна офіційна мова – ретороманська, однак вона найменш поширена).

Фото: UBS – швейцарська глобальна фінансова компанія зі штаб-квартирами у Базелі та Цюриху (unsplash.com)

У Швейцарії добре розвинена сфера послуг. Тут також багато готелів, ресторанів, які мають попит серед туристів з безлічі країн світу.

Друге місце за рівнем зарплат посідає невелика держава Люксембург, розташована в західній Європі. Значну роль в економіці Люксембургу відіграють такі галузі: банківський сектор, промисловість, виробництво сталі.

Тут особливо розвинений фінансовий сектор. В Люксембурзі працюють понад 200 банків та 1000 інвестиційних фондів, багато міжнародних компаній відкривають тут свої представництва. Це позитивно впливає на місцевий ринок праці та дозволяє залучити кваліфікованих фахівців з усього світу.

Високий ВВП на душу населення, стабільна економіка, великі кар’єрні можливості – все це робить Люксембург однією з найкращих країн Європи для професійної еміграції. Середня чиста зарплата в Люксембурзі становить близько 4 358 євро на місяць. Якщо ви – висококваліфікований спеціаліст з цінними навичками, то можете заробляти в Люксембурзі значно більше.

Фото: Рейтинг країн Європи з найвищими зарплатами у 2023 році (інфографіка РБК-Україна)

Яка мінімальна зарплата в країнах Європи у 2023 році

Зверніть увагу. Якщо ви не володієте мовою країни, в яку переїхали або плануєте переїхати, шансів знайти роботу на "середню" зарплатню зазвичай менше.

Влаштуватись працювати за фахом іноземцям в країнах Європи далеко не просто. Наприклад, якщо ви все життя працювали юристом, то після переїзду до Франції чи Німеччини вам треба спершу вивчити місцеве законодавство і мову, пройти перекваліфікацію, опанувати мову. Дипломи лікарів, які видали не в ЄС, також потребують проходження повторних іспитів та перекваліфікацій.

Тому багато хто працює на роботах не за своїм основним фахом і частіше отримує зарплату, близьку до мінімальної. Про те, яку мінімальну зарплату можна отримати в країнах Європи, поговоримо далі.

За останніми даними Eurofound, за рівнем мінімальної заробітної плати європейські країни можна умовно поділити на 3 групи. До групи 1 входять країни, де місячна зарплата коливається від 399 євро до 840 євро (до цієї групи входить Польща). У 2-й групі заробляють від 887 до 1304 євро на місяць, а в країнах 3-ї групи можна отримати понад 1700 євро на місяць.

Фото: У Болгарії – найменша мінімальна зарплата серед країн ЄС (unsplash.com)

Мінімальні зарплати в країнах ЄС часом дуже відрізняються. Різниця між мінімальними ставками іноді навіть перевищує 1000 євро. Найвища мінімальна зарплата в Європі майже в 7 разів перевищує найнижчу (Болгарія – 399 євро, Люксембург – 2387 євро).

Ресурс Europa Jobs наводить мінімальні ставки, які застосовуються в деяких європейських країнах у 2023 році. Рівень мінімальних зарплат може змінюватися у бік збільшення, якщо таке рішення приймають в тій чи іншій країні.

1 група. Мінімальна заробітна плата

Болгарія: 399 євро

Угорщина: 579 євро

Румунія: 606 євро

Латвія: 620 євро

Хорватія: 700 євро

Словаччина: 700 євро

Чехія: 717 євро

Естонія: 725 євро

Польща: 746 євро

Мальта: 835 євро

Литва: 840 євро

2 група

Португалія: 887 євро

Іспанія: 1167 євро

Словенія: 1304 євро

Фото: В Нідерландах можна заробляти від 1900 євро на місяць (unsplash.com)

3 група

Франція: 1709 євро

Ірландія: 1910 євро

Нідерланди: 1934 євро

Бельгія: 1955 євро

Німеччина: 1981 євро

Люксембург 2,387 євро

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Також блогер Наталія Будянська писала у колонці для РБК-Україна, чому українцям складно знайти роботу за кордоном, а їхні дипломи в Європі часто виявляються непотрібними.

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