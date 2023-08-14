Від 33 годин. Як можна доїхати до Греції туристам із України: варіанти подорожі

Греція входить до п'ятірки найпопулярніших країн, куди українці везуть дітей оздоровлюватися на море цього літа. Одним із найактуальніших питань залишається дорога із України.

Які є варіанти подорожі та скільки часу слід закладати на поїздку автобусом, поїздом та літаком, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на фахівця із підбору турів Євгенію Мельник.

Вона зібрала досвід своїх туристів з різними варіантами проїзду з України до Греції – за тривалістю та видами транспорту. Вони виїжджали приблизно в той самий час з різних місць на різні курорти Греції.

Виїзд з Києва увечері потягом до Варшави з пересадкою в Хелмі. Ніч у Варшаві. Наступного дня виліт на острів Родос. 42 години з моменту виїзду до прибуття в готель. Це час з проїздом потягом та ночівлею в готелі.

"Для того, щоб дістатись до аеропорту в Польщі, краще брати один додатковий день та забронювати готель. Тому що при проїзді автобусом може бути затримка на кордоні. Але при виїзді потягом також можуть бути затримки: коли між двома поїздами з пересадкою в Перемишлі до Вроцлава ми закладали 4 години, то туристи ледве встигли на наступний потяг. Для того, щоб зробити подорож більш комфортною, ночуємо в готелі та наступного дня їдемо в аеропорт", – радить Євгенія Мельник.

Виїзд зі Львова на Олімпійську Рів'єру . У цій подорожі туриста була затримка з автобусом – позапланові технічні зупинки. Тому час в дорозі зі Львова до готелю – 37 годин.

. У цій подорожі туриста була затримка з автобусом – позапланові технічні зупинки. Тому час в дорозі зі Львова до готелю – 37 годин. Виїзд із Києва на півострів Халкідікі. Автобус їхав без позапланових технічних зупинок. Час в дорозі склав 33 години.

Фахівець уточнює: відстань з Києва до курорту в Греції – 1690 км. Зі Львова – 1606 км.

"Різниця не дуже велика. Але якщо ми їдемо з Києва, то до Греції на один кордон більше. Це Молдова. Із Чернівців одразу Румунія. Але на кордоні між Чернівцями та Румунією була затримка. Цього разу проходження кордону зайняло 4 години. Під час виїзду автобуса з Києва при перетині кордону з Молдовою, потім Румунією, затримок не було. Проїхали все без черг. Тому заселення в готель з виїздом з Києва було о 16:00, з виїздом зі Львова о 20:00", – наводить деталі вона.

Нагадаємо, ми писали, чому сильно подорожчали тури до Європи.