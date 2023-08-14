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От 33 часов. Как доехать в Грецию туристам из Украины: варианты путешествия

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Понедельник 14 августа 2023 18:00
От 33 часов. Как доехать в Грецию туристам из Украины: варианты путешествия Фото: Отдых в Греции (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Греция входит в пятерку самых популярных стран, куда украинцы везут детей оздоравливаться на море этим летом. Одним из самых актуальных вопросов остается дорога из Украины.

Какие существуют варианты путешествия и сколько времени следует закладывать на поездку автобусом, поездом и самолетом, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на специалиста по подбору туров Евгению Мельник.

Она собрала опыт своих туристов с разными вариантами проезда из Украины в Грецию – по продолжительности и видам транспорта. Они выезжали примерно в то же время из разных мест на разные курорты Греции.

  • Выезд из Киева вечером поездом в Варшаву с пересадкой в Хелме. Ночь в Варшаве. На следующий день вылет на остров Родос. 42 часа с момента выезда до прибытия в отель. Это время с проездом поездом и ночлегом в отеле.

"Для того, чтобы добраться до аэропорта в Польше, лучше брать один дополнительный день и забронировать отель. Потому что при проезде автобусом может быть задержка на границе. Но при выезде поездом также могут быть задержки: когда между двумя поездами с пересадкой в Перемышле во Вроцлав мы закладывали 4 часа, то туристы едва успели на следующий поезд. Для того, чтобы сделать путешествие более комфортным, ночуем в отеле и на следующий день едем в аэропорт", – советует Евгения Мельник.

  • Выезд из Львова в Олимпийскую Ривьеру. В этом путешествии туриста была задержка с автобусом – внеплановые технические остановки. Поэтому время в пути из Львова в гостиницу – 37 часов.
  • Выезд из Киева на остров Халкидики. Автобус ехал без внеплановых технических остановок. Время в пути составило 33 часа.

Специалист уточняет: расстояние из Киева до курорта в Греции – 1690 км. Из Львова – 1606 км.

"Разница не очень велика. Но если мы едем из Киева, то до Греции на одну границу больше. Это Молдова. Из Черновцов сразу Румыния. Но на границе между Черновцами и Румынией была задержка. На этот раз прохождение границы заняло 4 часа. Во время выезда автобуса из Киева при пересечении границы с Молдовой, затем Румынией, задержек не было. Проехали все без очередей. Поэтому заселение в гостиницу с выездом из Киева было в 16:00, с выездом из Львова в 20:00", – приводит детали она.

Напомним, мы писали, почему сильно подорожали туры в Европу.

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