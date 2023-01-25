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24 хвилини з центру міста. До головного аеропорту Стамбула провели швидкісне метро

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Середа 25 січня 2023 17:47
24 хвилини з центру міста. До головного аеропорту Стамбула провели швидкісне метро Фото: Аеропорт Стамбул (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Мандрівники, які літають у Стамбул на відпочинок чи у справах, зможуть дістатися до центру міста за півгодини. Днями відкрили нову лінію метро із нового міжнародного аеропорту Стамбул (IST).

На лінії їздитимуть найшвидші поїзди у Туреччині, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Найшвидше метро в Туреччині та Європі

Відкриття нової лінії метро з центру Стамбула до нового аеропорту İstanbul Havalimanı відбулося 22 січня 2023 року.

Поїзди метро, які ходять на цій лінії – найшвидші у Туреччині та Європі. Заявлена швидкість – 90-120 км за годину. Завдяки цьому до аеропорту Стамбул зі станції Кагітане в європейській частині міста можна буде доїхати за 24 хвилини. Раніше на автобусі та таксі дорога займала щонайменше годину.

Довжина нової лінії метро – 34 км. Наразі відкриті 7 із 9 запланованих станцій. Пасажирів перевозять автоматизовані безпілотні поїзди, які є першим подібним китайським проектом для західного ринку.

24 хвилини з центру міста. До головного аеропорту Стамбула провели швидкісне метро

Фото: Нова станція метро у Стамбулі (скріншот РБК-Україна/facebook.com/UABakanligi)

Наразі курсують поїзди на 4 вагони, які можуть перевозити 1100 пасажирів. Влада передбачає, що лінія метро зможе обслуговувати до 800 тисяч пасажирів на день. Пропускна спроможність аеропорту Стамбула – до 200 мільйонів пасажирів на рік.

У перший місяць роботи нової гілки метро проїзд буде безкоштовним. Потім вартість складатиме 9,9-12 лір залежно від кількості станцій.

24 хвилини з центру міста. До головного аеропорту Стамбула провели швидкісне метро

Фото: Нова лінія метро розрахована на 800 тисяч пасажирів на день (скріншот РБК-Україна/facebook.com/UABakanligi)

До іншого аеропорту Стамбула також провели метро

У жовтня 2022 року до міжнародного аеропорту Сабіха Гьокчен в азіатській частині Стамбула також відкрили нову лінію метро – від станції Тавшантепе. Завдяки цьому метро дістатися до аеропорту можна за 10-50 хвилин від різних станцій.

Лінія має довжину 7,4 кілометра і 4 станції. Вона буде об’єднана з лінією метро Кадикьой – Картал (Kadıköy – Kartal).

Після введення лінії в експлуатацію час у дорозі між Тавшантепе та аеропортом імені Сабіхи Гьокчен становитиме 10 хвилин, між аеропортом та станцією Чамлиджа – 48 хвилин, а між новим аеропортом Стамбула та аеропортом Сабіха Гьокчен – 100 хвилин.

Нагадаємо, ми писали, чому в аеропорту Берліна скасовують усі рейси.

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