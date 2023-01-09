ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Від 20 євро. Куди полетіти бюджетно із Румунії у січні

Новость на русском →
Понеділок 09 січня 2023 14:38
Від 20 євро. Куди полетіти бюджетно із Румунії у січні Фото: Літак Ryanair (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці можуть літати літаками із аеропортів сусідніх країн. Один із варіантів бюджетних подорожей – рейси лоукост-компаній із Румунії.

Як можна недорого мандрувати із Будапешта у січні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Дешеві квитки доступні у двох лоукост-перевізників - Ryanair та Wizz Air. Рейси зі столиці Румунії Бухареста можна знайти у такі країни: Австрія, Франція, Італія, Німеччина, Чехія, Ізраїль, Йорданія, Швейцарія, Греція, Данія, Іспанія, Мальта.

У січні можна знайти квитки за ціною від 20 до 50 євро в обидва боки на рейси з Румунії за 18 напрямками. Наприклад, у такі міста:

  • Бухарест – Відень від 20 євро;
  • Бухарест – Мілан від 23 євро;
  • Бухарест – Рим від 25 євро;
  • Бухарест – Амман від 27 євро;
  • Бухарест – Неаполь від 29 євро;
  • Бухарест – Тель-Авів від 36 євро;
  • Бухарест – Женева, Афіни, Катанія, Аліканте, Ніцца, Копенгаген від 37 євро;

Від 20 євро. Куди полетіти бюджетно із Румунії у січніФото: Приклад цін на переліт у січні (скріншот РБК-Україна/kiwi.com)

  • Бухарест – Мальта від 38 євро;
  • Бухарест – Мадрид від 44 євро;
  • Бухарест – Валенсія від 45 євро;
  • Бухарест – Прага від 46 євро;
  • Бухарест – Берлін від 47 євро;
  • Бухарест – Барселона від 50 євро.

Нагадаємо, ми писали, куди можна бюджетно полетіти із Польщі взимку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія Авіасполучення авиабилеты
Відпочинок в Україні
Точки зору
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Олег Васильєв
Фортеця та таємниці старого міста. Що варто побачити у Кам'янці-Подільському
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору