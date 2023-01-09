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От 20 евро. Куда полететь бюджетно из Румынии в январе

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Понедельник 09 января 2023 14:38
От 20 евро. Куда полететь бюджетно из Румынии в январе Фото: Самолет Ryanair (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы могут летать на самолетах из аэропортов соседних стран. Один из вариантов бюджетных путешествий – рейсы лоукост-компаний из Румынии.

Как можно недорого путешествовать из Будапешта в январе, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Дешевые билеты доступны у двух лоукост-перевозчиков – Ryanair и Wizz Air. Рейсы из столицы Румынии Бухареста можно найти в таких странах: Австрия, Франция, Италия, Германия, Чехия, Израиль, Иордания, Швейцария, Греция, Дания, Испания, Мальта.

В январе можно найти билеты по цене от 20 до 50 евро в обе стороны на рейсы из Румынии по 18 направлениям. К примеру, в такие города:

  • Бухарест – Вена от 20 евро;
  • Бухарест – Милан от 23 евро;
  • Бухарест – Рим от 25 евро;
  • Бухарест – Амман от 27 евро;
  • Бухарест – Неаполь от 29 евро;
  • Бухарест – Тель-Авив от 36 евро;
  • Бухарест – Женева, Афины, Катания, Аликанте, Ницца, Копенгаген от 37 евро;

От 20 евро. Куда полететь бюджетно из Румынии в январеФото: Пример цен на перелет в январе (скриншот РБК-Украина/kiwi.com)

  • Бухарест – Мальта от 38 евро;
  • Бухарест – Мадрид от 44 евро;
  • Бухарест – Валенсия от 45 евро;
  • Бухарест – Прага от 46 евро;
  • Бухарест – Берлин от 47 евро;
  • Бухарест – Барселона от 50 евро.

Напомним, мы писали, куда можно бюджетно улететь из Польши зимой.

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