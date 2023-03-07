Від 1700 євро. У яких містах Польщі найбільші зарплати

У Польщі визначили рівень зарплат за регіонами та сферами діяльності. Виявилося, що лише в трьох містах середній заробіток вищий за 8000 злотих.

Де в Польщі найбільші зарплати, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Головне управління статистики проаналізувало зарплати в компаніях, де працюють щонайменше 10 людей. Виявилося, що найбільші середні зарплати у Кракові. Найбільше заробляють працівники компаній також у Варшаві та Гданську.

Лише у цих містах середній заробіток складає понад 8 000 злотих брутто (до відрахування податків) на місяць. Це приблизно 1700 євро.



Середня зарплата понад 7500 злотих виплачується у компаніях в таких містах:

Катовіце;

Познань;

Вроцлав.

В інших великих містах середня зарплата була в межах 6000-7000 злотих. Ще менше заробляли працівники у містах Білосток і Кельце.

Фото: Офісна робота в Польщі (unsplash.com/campaign-creators)

Зазначається, що прибуття біженців з України зменшило тиск на підвищення ставок, адже кількість працівників збільшилася. Наприклад, найбільша група біженців довше залишалася у Варшаві, і саме там протягом року зайнятість у секторі підприємств зросла на понад 27 тисяч осіб, тоді як у Кракові – на 9,5 тисяч осіб.

Найвищі зарплати зафіксували у сфері IT. Тут зарплати майже вдвічі вищі за середні зарплати в інших сферах діяльності. Таких компаній багато у Кракові.



Мінімальна заробітна плата в Польщі зросла з 1 січня 2023 року до 3490 злотих брутто/2709 злотих нетто (на руки) – це 577 євро.

Нагадаємо, ми писали, як відрізняються зарплати в Україні та Польщі.