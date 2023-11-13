Від 100 тисяч євро. Скільки коштує купити будинок у країнах Європи

Житло в оренду в Європі стабільно дорожчає. Водночас придбання нерухомості стає доступнішим – ціни на будинки у країнах ЄС знизилися на 1,1% у другому кварталі 2023 року.

Які середні ціни на будинки у європейських країнах, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Австрія

Актуальні ціни на житло в європейських країнах зібрані за даними сайтів Statista, Immigrant Invest і Eurostat. Середня вартість будинку чи квартири площею 100 кв. м суттєво відрізняється по Європі.

Наприклад, придбання нового будинку в Австрії може обійтися приблизно у 492 500 євро. 373 700 євро коштуватиме будинок, який збудований раніше. Найдорожче житло – у передмісті Відня та у самій столиці, а в маленьких містах ціни на нерухомість нижчі.

Іноземці з дозволом на проживання мають право купувати житло в Австрії. Але цей дозвіл передбачає дохід не менше 4000 євро на місяць.

Бельгія

Комфортний будинок площею 100 кв. м у Бельгії може коштувати близько 310 200 євро. Середня ціна за квадратний метр свого житла у цій крані – 3102 євро. Ціни на нерухомість вищі в провінціях з більшою концентрацією населення, таких як Брабант, Антверпен і Брюссель, де ціни сягають близько 4000 євро за квадратний метр.

Фото: Будинок у Бельгії (unsplash.com)

Болгарія

Ця країна має одні з найнижчих цін на будинки – квадратний метр коштує 1650 євро, а будинок обійдеться до 165 000 євро. Ціни на житло найвищі в столиці Софії, де квартира з двома спальнями коштує від 145 000 до 180 000 євро, тоді як будинки можуть коштувати до 450 000 євро.

Хорватія

Ця красива країна може приваблива для людей, які люблять жити біля пляжу в умовах комфортного клімату. Це одна з небагатьох європейських країн, де придбати нерухомість у столиці вийде трохи дешевше, ніж у популярних регіонах.

Середня ціна будинку становить 167 800 євро по країні, але квадратний метр будинку в Спліті сягає вже 2 985 євро. Осієк має найнижчі ціни на квадратні метри в Хорватії – близько 1057 євро.

Кіпр

Ціни на житло в цій країні на 200 євро за кв. м вищі, ніж у Хорватії, однак покупка нерухомості в таких містах, як Лімасол, Пафос і Фамагуста може обійтися значно дорожче – там ціна квадратного метра становить близько 3400 євро.

Фото: Будинок на Кіпрі (pixabay.com)

Естонія, Латвія та Литва

Іноземці в Естонії можуть купувати нерухомість після того, як вони отримають підтвердження від влади. Нові будинки в Естонії можна придбати за 312 000 євро, у Латвії – за 162 500 євро, у Литві ціни нижчі – 114 600 євро.

Фінляндія, Норвегія та Швеція

З цих трьох країн у Швеції будинки коштують найдорожче (699 200 євро), а квадратний метр нового житла досягає 6 992 євро. Ціни на будинки площею 100 кв. м у Норвегії можуть досягти 420 400 євро і 518 300 євро – у Фінляндії.

Іноземці можуть легко купити нерухомість у Фінляндії, за винятком провінції Аланд, а також у Норвегії та Швеції. Однак ціни відрізняються, у столицях нерухомість дорожча.

Франція, Німеччина та Нідерланди

Ціни на нові будинки у Франції та на вторинному ринку суттєво відрізняються. Наприклад, нове житло обійдеться від 463 900 євро, а наявні будинки – до 348 900 євро. Різниця може бути 115 000 євро.

За даними Statista, покупка нових будинків у Німеччині може коштувати 480 000 євро, а ціна за кв. м існуючих будинків може досягати 3 400 євро. Різниця може скласти 140 000 євро.

Новий будинок у Нідерландах коштує приблизно 357 200 євро, раніше збудовані на 54 400 євро дешевше, де кв. м обійдеться у 3 572 євро.

Фото: Вулиця в Нідерландах (pixabay.com)

Греція

В середньому ціна будинку може скласти 361 900 євро. Водночас мінімальні інвестиції за "золотою візою" у Греції – 250 тисяч євро. Отже, разом із будинком можна отримати негайний п'ятирічний дозвіл на проживання для всієї сім'ї інвестора.

Угорщина, Словаччина та Словенія

Ціна житла в Угорщині в середньому складає 2515 євро за кв.м, а в Словенії та Словаччині – від 1927 до 1593 євро.

Столиця Словенії Любляна може бути дорожчою, ніж інші міста країни – ціна житла за кв. м – близько 2300 євро. Аналогічно, Братиславський регіон у Словаччині має вищі ціни (2231 євро) порівняно з Банською Бистрицею (923 євро).

Ісландія та Ірландія

Своє житло в Ісландії може коштувати 339 000 євро, а в Ірландії будинок площею 100 кв. м обійдеться трохи дешевше – приблизно 335 000 євро. Якщо в ірландській столиці Дубліні ціни на квадратні метри можуть досягати 4300 євро, то в центральних містах Ісландії – близько 3828 євро.

Італія, Португалія та Іспанія

Відомі італійські міста Венеція та Мілан можуть виявитися найдорожчими в Італії – житло там коштує 4467 євро за кв. м, хоча в середньому будинок в Італії може обійтися у 189 600 євро.

Ціни на будинки в Португалії можуть досягати 10 000 євро за квадратний метр у Лісабоні, тобто покупка будинку площею 100 квадратних метрів може коштувати близько 1 млн євро. Інші регіони дешевші – наприклад, в Алентежу житло обійдеться у 833 євро за кв. м, а на Азорських островах – 1200 євро.

В Іспанії триває програма "золотої візи". Право на проживання можна отримати за інвестицію не менше 500 тис. євро. Але в середньому нові будинки в Іспанії коштують близько 178 600 євро.

Польща та Румунія

Квадратні метри нового будинку в Польщі можуть обійтися в середньому в 1975 євро (197 500 євро за будинок). У Румунії нові будинки в середньому дешевші, ніж у Польщі – близько 137 тис. євро.

Іноземці в Польщі повинні отримати дозвіл, перш ніж купувати землю для будівництва житла, тоді як іноземні громадяни в Румунії можуть купувати там нерухомість, якщо оформлять її у власність громадян-резидентів, які проживали в країні протягом не менше 183 днів на рік.

Швейцарія

Окрім дуже високих цін (13 280 євро за кв. м), Швейцарія також має багато процедур для іноземців, які бажають придбати там нерухомість. Купівля може бути здійснена лише за спеціальним дозволом від влади комун, які мають певні правила щодо розміру житла, розташування та дозволу на перепродаж об’єкта.

Чехія

Новий будинок, у якому комфортно жити, в Чехії коштує приблизно 375 300 євро. Ри цьому середня вартість існуючих будинків близько 2 570 євро за кв. м, що означає, що такий будинок може коштувати 257 000 євро. Водночас у більш густонаселених районах будинки на 118 300 євро дорожче, ніж в інших регіонах.

Данія

Квадратні метри в Данії можуть коштувати від 3104 євро у нових будинках до 2469 євро в існуючих будинках, тобто в середньому будинок площею 100 кв. м може коштувати до 310 400 євро.

Іноземцям у Данії може бути непросто придбати там будинок. Щоб мати право купити житло у містах і прибережних районах, треба прожити у країні більше 5 років, мати дозвіл на проживання або роботу, бути громадянином країни ЄС, який працює у Данії.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує житло у Кракові. Це одне із найдорожчих міст у Польщі.

Раніше ми повідомляли, скільки треба заробляти у Німеччині, щоб купити квартиру. Для придбання квартири потрібно відкласти 90 зарплат.

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