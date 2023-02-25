Вибір предметів та графік іспитів. Як навчатися у Словаччині безкоштовно: досвід українки

Донька Наталії Будяінської навчається в одному з університетів цієї країни. Як проходить навчання – у матеріалі.

Словаччина – одна з країн Європейського Союзу, яка дає іноземним студентам посвідку на проживання одразу після приїзду за умови навчання у державних університетах. Тут є така можливість, на відміну від більшості інших держав ЄС, де діють лише студентські візи. Також Словаччина пропонує безоплатне навчання для українців у будь-якому з 33 державних вищих навчальних закладів, якщо проходити навчання словацькою мовою.

Для TRAVEL РБК-Україна українська блогер і мандрівниця Наталія Будянська розповіла про можливості безкоштовного навчання для українців у Словаччині. В одному з університетів цієї країни вчиться її донька.

ЗНО та вивчення мови. Як здобути освіту у Словаччині та що для цього потрібно

Розглянемо на прикладі навчання у Словаччині, де є можливість вчитися у вищому навчальному закладі безкоштовно.

По-перше, для цього треба вчити словацьку мову, і починати варто вже зараз. Чим краще студент буде розуміти мову, тим простіше буде у навчанні. Хоча сертифікат на рівень знань при вступі до університету не вимагають.

На сайті кожного вищого навчального закладу вказаний перелік документів, який потрібно зібрати й надати в деканат. Обов'язковими є нострифікація, переклад і апостиль. Коли я занурилася у вивчення списку необхідних паперів і строку їх подачі, зрозуміла, що сама не впораюсь. Збір документів – завдання досить кропітке і не закінчується випискою оцінок з додаванням автобіографії. Цей процес ми довірили фірмі з великим досвідом.

Фото: Наталія Будянська з донькою у Словаччині

Результати українського ЗНО не враховуються, це правда. Враховується середній бал за останні чотири роки навчання. Як його порахувати? Складаєте річні оцінки й ділите на кількість предметів. І так по кожному року за 8, 9, 10 клас та перше півріччя 11 класу. Мінімальний прохідний бал – 7.

У деяких навчальних закладах взагалі немає вступних іспитів. Деякі проводять співбесіду онлайн словацькою мовою, у деяких потрібно скласти тест. Це залежить від обраної спеціальності: треба перевіряти інформацію у кожному окремому випадку.

Деякі напрями професій приймають студентів із результатом не нижче 9 балів. Але загалом знайти спеціальність та університет під свій рівень знань не так складно.

Фото: На відміну від інших країн ЄС, Словаччина дає іноземним студентам посвідку на проживання одразу після приїзду

Самостійний вибір предметів. Як проходить навчання в університеті

В університетах діє цифрова система AIS, де кожен студент має свій особистий кабінет з усією інформацією: оцінками, розкладом, спеціалізацією, предметами, важливими оголошеннями, прізвищами та контактами викладачів тощо. Так, розклад не висить паперовим табло у коридорі: його надсилають кожному особисто. В електронному кабінеті відбувається реєстрація на іспит, там само знаходиться заліковка. Зборів та вересневих "лінєєк" тут не буває.

Також у навчальному плані немає зайвих предметів. Тобто якщо ти вивчаєш менеджмент, у програмі не буде філософії, політології, тригонометрії, вищої математики та інших дисциплін, які не стосуються вивчення обраної спеціальності. Тільки предмети, які реально знадобляться за фахом. Наприклад, на предметі "менеджмент" розбирають проблемні місця світових фірм. Так, одразу. Вже з другого тижня навчання на першому курсі.

Фото: Студентський гуртожиток словацького університету

Група, де вчиться моя донька, обрала компанію "Форд" – успіхи та поразки всесвітньо відомої компанії. Студенти аналізували, що можна було б змінити у роботі цієї компанії, що покращити, як збільшити прибуток, як модернізувати виробництво тощо. Це було завдання на кілька тижнів. Студенти створюють проект та презентують його перед аудиторією.

Загалом є близько восьми-десяти предметів в семестрі. Є обов'язкові, згідно з графіком навчального плану, і також є додаткові. Тобто студент сам обирає, що саме хоче вивчати факультативно і додає ці предмети до свого розкладу.

Кожен предмет має свою вагу, цінність. Вона тут зветься "кредит". Предмети за спеціальністю мають більше число кредитів, необов'язкові – менше. Є встановлений мінімум, який треба набрати для навчання на тому чи іншому курсі. Профільні предмети за висновками семестру складаються у вигляді іспитів, додаткові предмети – у вигляді заліків.

Додатковий предмет "фізична культура" поділяється на групи. Наприклад, якщо ти любиш командні види спорту, ти відвідуватимеш тільки їх. Тобто твоя фіз-ра складається з волейболу (якщо ти вибрав його), хокею на траві, футболу, гандболу чи баскетболу. Нічого іншого, нічого зайвого. Студенту на телефон приходить смс із зазначенням часу, коли команда збирається на гру, і вони приєднуються до заняття у вказаному місці та у вказаний час.

Фото: Словаччина надає можливість українцям навчатися у місцевих університетах безкоштовно, якщо навчання проходитиме словацькою мовою

З бігом чи туризмом (вони також відносяться до фізичної культури) простіше. Встановлюєш спеціальний додаток на телефон і ... бігаєш, коли тобі хочеться і де тобі подобається. Хоч вранці, хоч ввечері, хоч у вихідні. Вздовж набережної Дунаю, в парку, навколо студмістечка – не важливо.

В середньому потрібно пробігти п'ять миль на тиждень. Хочеш – одразу набігай весь кілометраж, хочеш – розбивай по днях та тижнях. Те ж саме – з туризмом. Там треба необхідну кількість кроків находити. В кінці семестру на залік приносиш телефон та показуєш результати з цієї програми викладачу.

Фото: Донька Наталії активно вчила словацьку мову задовго до вступу до університету

Індивідуальний розклад іспитів. Як виглядає сесія

Процедура складання іспитів дуже відрізняється від тієї, яка є в українських ВНЗ. Особливо я дивувалася, порівнюючи з тими спогадами, які залишилися у мене від власної студентської сесії.

По-перше, розклад складання іспитів студент формує собі самостійно.

Так-так, викладачі виставляють дати, а ти сам вибираєш, коли готовий здавати цей предмет. Можна вибрати складати іспит не зі своєю групою, якщо тебе не влаштовує дата. І це нормально. Мало того, можна вибрати іншого викладача на предмет, якщо свій чимось не подобається.

Аналогічно і з часом здачі іспитів. Є ранковий, обідній та вечірній. Це зручно для студентів, які під час навчання вже підробляють.

По-друге, у студента є три спроби. Ви собі це можете уявити? В нас було так: не склав іспит в літню сесію, поїдеш додому з "хвостом" на осінь. А тут – аж три спроби в одну сесію та на кожен предмет. Не вийшло з першого разу – одразу записуйся на наступну спробу, не гай часу.

Фото: Заняття з бігу можна проводити де завгодно. Наприклад, на набережній або в парку у будь-який час

Важливо: складання іспиту допустиме лише на той час, на який студент записався в інформаційній системі AIS. Домовитися з викладачем поза системою практично неможливо. "Дедлайн" реєстрації на конкретну дату – за три дні до іспиту.

Шкала оцінок відповідає міжнародному стандарту: A, B, C, D, E. Якщо студент отримав оцінку Fx – іспит не складено. Якщо всі три спроби обов'язкового предмета будуть провалені, доведеться брати цей самий курс повторно у наступному семестрі.

По-третє, в деканат ходити не треба. Система AIS знаходиться в телефоні (ноутбуці). Там студент може дивитись всі оголошення, туди ж виставляються оцінки з предметів. Це означає, що не потрібно ходити до інституту та шукати викладача на кафедрі, цілком достатньо мати доступ до інтернету.

Якщо вас зацікавила тема навчання в Словаччини, якщо ви згадали, що вже лютий, а ваша дитина не знає, ким стати та де навчатись, якщо ви мрієте про європейську освіту, цілком можна розглянути Словаччину.

Більше історій від Наталії Будянської – на її сторінці в Instagram.

Нагадаємо, раніше Наталія Будянська розповідала, як працювала на виробничому цеху суші у Словаччині та чому звідти швидко звільнилася.

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