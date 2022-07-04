Въезд, льготы и жилье. Что изменится для украинцев в Польше

Президент Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи украинцам
В Польше с июля меняются правила пребывания для украинских беженцев. Соответствующие изменения в закон подписал президент Анджей Дуда.
TRAVEL РБК-Украина сообщает о ключевых изменениях со ссылкой сообщение посольства Украины в Польше.
По последним данным Государственной пограничной службы Украины, в нашу страну уже вернулись почти 3,5 млн граждан.
Однако при выезде с территории Польши в любую страну, включая Украину, на срок более 30 дней за одну поездку, украинские беженцы теряют статус защиты, который они получили при регистрации номера PESEL UKR.
Теперь этот статус можно будет восстановить при условии, что выезд на срок более 30 дней был:
Также теперь непосредственный въезд на территорию Польши с территории Украины не является обязательным, чтобы на украинского гражданина распространялось действие этого закона. С 1 июля въезжать за защитой в Польшу можно и через границы ЕС.
Пограничная служба Польши и ее руководитель выполняют функцию контактного центра с органами других государств ЕС для обмена информацией о лицах, которые пользуются временной защитой.
Также через польскую пограничную службу будет осуществляться контроль субъектов, имеющих доступ к реестру граждан Украины, получивших номер PESEL. Данные о такой регистрации передаются из местных органов власти в пограничную службу в течение месяца.
Как сообщалось ранее, программа бесплатного жилья с питанием от польских граждан и организаций (отелей, баз отдыха, летних лагерей) в Польше "40+" (40 злотых в сутки за одного беженца) ограничили 120 днями с даты въезда. То есть, те, кто приехал в начале марта, на такую помощь уже не могут претендовать с июля, кроме льготных категорий – для них поддержку продолжают еще на 120 дней.
Те, кто приедет в Польшу в июле и зарегистрируется с PESEL UKR, могут претендовать на такое размещение также до 120 дней.
По новому закону, меняется оформление денежной компенсации от правительства тем, кто предоставляет жилье беженцам по программе "40+": теперь заявление можно будет подать лишь на 1 месяц – на следующий день после окончания срока предыдущего заявления. Если поляки подадут заявление на компенсацию не вовремя, к рассмотрению его не примут.
Нововведения касаются изменений в технические и строительные условия помещений, где поселяют украинских беженцев для коллективного проживания. Речь идет об упрощении процедур реконструкции и изменения целевого назначений зданий в коммунальной собственности.
Для украинцев вводят комплексные решения для того, чтобы беженцы становились самостоятельными членами общества: увеличение возможностей посещать языковые курсы, гибкие условия трудоустройства, создание детских центров и дополнительных мест в детсадах.
Напомним, мы писали, какие страны урезают помощь украинским беженцам.