В Венгрии меняют правила бесплатного проезда украинцев: детали

С 15 сентября билеты "Солидарности" будут выдавать на определенных станциях
С 15 сентября в Венгрии меняются правила бесплатного проезда поездами для украинских беженцев. Теперь получить бесплатные билеты можно будет по отдельным направлениям на определенных станциях.
Речь идет прежде всего о проезде от границы до станций внутри страны и на международных маршрутах в пределах Венгрии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт венгерской государственной железной дороги.
Украинцы, которые нашли прибежище в Венгрии, с 15 сентября смогут путешествовать бесплатно с билетом "Солидарности" в вагонах второго класса по следующим направлениям:
Также:
Отмечается, что купить билет "Солидарности" от станции одной Будапешт до другой станции Будапешта невозможно.
Получить билеты для бесплатного проезда можно только:
Фото: Украинские беженцы в Венгрии (gettyimages.com)
Для других путешествий Венгрия предоставляет льготы в соответствии с постановлением правительства 85/2007. Размеры скидок зависят от статуса и возраста. В каких случаях украинцы могут путешествовать дешевле:
Для всех остальных поездок действует стандартный тариф - билеты возможно приобрести в приложении MAV, на сайте www.jegy.mav.hu , в билетных автоматах и в кассах.
Скидки не предоставляются на международные поездки. Бесплатные билеты "Солидарности" можно использовать для международных путешествий - на части маршрута в пределах Венгрии.
Напомним, мы писали, что в Германии продлят билеты за 9 евро.