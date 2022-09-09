В Венгрии меняют правила бесплатного проезда украинцев: детали

С 15 сентября в Венгрии меняются правила бесплатного проезда поездами для украинских беженцев. Теперь получить бесплатные билеты можно будет по отдельным направлениям на определенных станциях.

Речь идет прежде всего о проезде от границы до станций внутри страны и на международных маршрутах в пределах Венгрии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт венгерской государственной железной дороги.

По каким маршрутам будет действовать бесплатный проезд поездами

Украинцы, которые нашли прибежище в Венгрии, с 15 сентября смогут путешествовать бесплатно с билетом "Солидарности" в вагонах второго класса по следующим направлениям:

от станций на маршруте Захонь – Ниредьхаза; станций Хидашнемети/Нирабрань/Бихаркерестеш/Лекешхаза - до станций Будапешт-Келети/Будапешт-Нюгати/Кебанья-Кишпешт/Зугло/ Будапешт-Келенфьольд/Хедьешхалом/Соб;

Также:

от станций Будапешт-Келети/Будапешт-Нюгати/ Будапешт-Дели/ Кебанья-Кишпешт/Будапешт-Келенфьольд - до станций Хедьешхалом/Соб;

Отмечается, что купить билет "Солидарности" от станции одной Будапешт до другой станции Будапешта невозможно.

Получить билеты для бесплатного проезда можно только:

в кассах станций с отправлением поезда с этих станций от границы в регионы страны либо из Будапешта до станций на границе (Захонь, Тисабездед, Тужер, Коморо, Кишварда-Хармашкут, Кишварда, Айак, Патроха, Гегень, Демечер, Кек, Нирбогдань, Кемече, Шоштохедь, Шошто, Ниредьхаза, Хидашнемети, Нирабрань, Бихаркерестеш, Лекешхаза, Будапешт-Келети, Будапешт-Нюгати, Будапешт-Дели, Кебанья-Кишпешт, Будапешт-Келенфьольд);

на борту определенных поездов, пересекающих границу, при предъявлении соответствующего документа, удостоверяющего личность.

Фото: Украинские беженцы в Венгрии (gettyimages.com)

Какие еще льготы для путешествий предлагает Венгрия

Для других путешествий Венгрия предоставляет льготы в соответствии с постановлением правительства 85/2007. Размеры скидок зависят от статуса и возраста. В каких случаях украинцы могут путешествовать дешевле:

100% скидки на билеты - лица подающие заявление на признание беженцем или на получение временной защиты ; те, кто уже получил такой статус;

; те, кто уже получил такой статус; 100% - детям до 6 лет, которые путешествуют со взрослыми;

50% - детям 6-14 лет;

33% - лицу до 26 лет;

33% - скидка для родителей, сопровождающих 1-2 детей;

90% - групповая скидка для многодетных семей.

Для всех остальных поездок действует стандартный тариф - билеты возможно приобрести в приложении MAV, на сайте www.jegy.mav.hu , в билетных автоматах и в кассах.

Скидки не предоставляются на международные поездки. Бесплатные билеты "Солидарности" можно использовать для международных путешествий - на части маршрута в пределах Венгрии.

Напомним, мы писали, что в Германии продлят билеты за 9 евро.