В Угорщині змінюють правила безкоштовного проїзду українців: деталі

З 15 вересня білети "Солідарності" видаватимуть на визначених станціях
Із 15 вересня в Угорщині змінюються правила безплатного проїзду поїздами для українських біженців. Тепер отримати безкоштовні квитки можна буде за окремими напрямками на визначених станціях.
Йдеться передовсім про проїзд від кордону до станцій всередині країни та на міжнародних маршрутах в межах Угорщини, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт угорської державної залізниці.
Українці, які знайшли прихисток в Угорщині, з 15 вересня зможуть подорожувати безкоштовно з квитком "Солідарності" у вагонах другого класу за такими напрямками:
Також:
Зазначається, що купити квиток "Солідарності" від однієї станції Будапешта до іншої станції Будапешта неможливо.
Отримати квитки для безплатного проїзду можна лише:
Фото: Українські біженці в Угорщині (gettyimages.com)
Для інших подорожей Угорщина надає пільги відповідно до постанови уряду 85/2007. Розміри знижок залежать від статусу та віку. У яких випадках українці можуть подорожувати дешевше:
Для всіх інших поїздок діє стандартний тариф - квитки можливо придбати в додатку MAV, на сайті www.jegy.mav.hu , в квиткових автоматах і в касах.
Знижки не надаються на міжнародні поїздки. Безкоштовні квитки "Солідарності" можна використовувати для міжнародних подорожей - на частині маршруту в межах Угорщини.
Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині продовжать квитки за 9 євро.