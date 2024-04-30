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У великому аеропорту в ЄС зміниться перевірка пасажирів: деталі

Фото: Пасажири в аеропорту Схіпгол (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Один із найбільших аеропортів Європи Схіпгол в Амстердамі, який щороку обслуговує близько 50 млн пасажирів, перевірятиме пасажирів за лічені секунди.

Це стане можливим завдяки новітньому устаткуванню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Найбільший аеропорт Нідерландів Схіпгол неодноразово визнавався одним із найкращих повітряних воріт світу. Тепер там контроль за безпекою авіапасажирів скоротять до 3 секунд.

У Схіпголі оновили усі 53 сканери, які перевіряють пасажирів щодо перевезення небезпечних речей.

"При купівлі нових сканерів безпека та комфорт мандрівників та співробітників служби безпеки мали першочергове значення", – зазначили в аеропорту.

Нове устаткування за секунди оцінює, чи є на пасажирі щось небезпечне. Це дозволить скоротити кількість мандрівників, яких необхідно відправляти на ретельний огляд до співробітника служби безпеки.

За допомогою новітніх сканерів аеропорт зможе впоратися із пасажиропотоком, який зростає. Лише під час травневих свят з Амстердаму вилітатимуть понад 80 тисяч мандрівників щодня.

Раніше найбільший аеропорт Нідерландів придбав сучасні сканери для ручної поклажі, які використовують технологію комп'ютерної томографії. Ці апарати дозволяють пасажирам не виймати електроніку з валіз для окремого контролю. Також аеропорт зняв суворі обмеження на провезення рідин в літаках.

Нагадаємо, ми писали, що ще один аеропорт у ЄС зняв обмеження на перевезення рідин у літаку. Пасажирам тепер дозволено брати із собою достатньо води у тарі будь-якого об'єму.

Також ми розповідали, які авіакомпанії Європи мають найсуворіші норми ручної поклажі. У переліку авіаперевізників із найжорсткішими обмеженнями не лише лоукостери, а й традиційні авіакомпанії.

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