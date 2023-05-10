"Вас тут не чекають". Як за понад рік війни Європа обмежила в’їзд росіянам

Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до багатьох обмежень по подорожах росіян в Європі. Більшість європейських країн наклали на переміщення власників російських паспортів суворі обмеження.

Найперше санкції торкнулися туристичних поїздок. Цілий список країн обмежив в'їзд мандрівникам. Також документи розглядають суттєво довше, а візові збори зросли в ціні.

Чи не найсуворіші обмеження ввели країни Балтії та Польща.

"Росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни", – заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, з якими обмеженнями стикаються громадяни країни-окупанта в Європі зараз.

Без віз для туризму. Які обмеження для росіян ввели країни ЄС

Бельгія

З 24 серпня 2022 року громадяни Росії можуть подавати документи на отримання довгострокової візи лише через низку візових центрів, а прийом короткострокових документів на шенгенську візу від туристів з РФ припинено, повідомляє SchengenVisaInfo.com

Болгарія

Восени минулого року влада Болгарії призупинила видачу росіянам короткострокових віз (типу C). З того часу візова політика країни стосовно громадян РФ не змінювалася.

Чехія

З 3 квітня 2023 року влада Чехії оголосила, що громадяни Росії ще рік не зможуть отримати візу або посвідку на проживання в країні. Діючу заборону на видачу віз і посвідок на проживання власникам паспортів Росії та Білорусі буде продовжено до 31 березня 2024 року.

Однак ті росіяни та білоруси, які вже є резидентами Чехії, можуть продовжувати або поновлювати посвідки на проживання чи довгострокові візи.

Фото: Чехія активно підтримує Україну і однією з перших ввела обмеження для росіян (Getty Images)

Данія

Країна призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Росією у вересні 2022 року та перевела власників російських паспортів до так званої категорії 5. Туди також входять громадяни Афганістану, Еритреї, Іраку, Пакистану, Росії, Сомалі та Сирії. Це громадяни, які в Данії вважаються групою підвищеного ризику по нелегальній міграції. Тому до них застосовуються більш суворі правила видачі віз.

Посольство Данії в Москві припинило свою діяльність у жовтні минулого року, і з того часу заявники на отримання віз і посвідки на проживання мають звертатися з цих питань в інші місця. Обмеження посилили й цього року: росіян позбавили права подавати заявку на надання притулку в Данії.

Естонія

Влада Естонії застосувала одні з найсуворіших обмежень щодо громадян Росії, наклавши заборону на поїздки з метою бізнесу та туризму з короткостроковими шенгенськими візами, які були видані в Естонії. Санкція діє з серпня минулого року. Студенти з Росії, які вчаться в Естонії – єдині, кому дозволили подавати заявки на продовження посвідки на проживання строком на один рік.

Також уряд Естонії заборонив в’їзд громадянам Росії з шенгенською візою, виданою іншими країнами. Таке саме рішення прийняли також Латвія та Литва. Є винятки. Зокрема для тих, хто їде відвідати родину.

Фінляндія

Влада суттєво скоротила можливість запису на подачу від для росіян для різних категорій: з метою туризму, освіти та інших.

З осені минулого року Фінляндія обмежила громадянам Росії з шенгенськими візами в'їзд в країну з транзитною або туристичною метою, за винятком громадян Росії, які мають посвідки на проживання, видані Фінляндією, ЄС або Швейцарією.

Фото: Більшість країн ЄС тим чи іншим чином обмежують мандрівки громадян РФ (Getty Images)

Франція

Країна призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Росією з 12 вересня 2022 року. Відтоді з громадян Росії, які звертаються за короткостроковою візою, стягується подвійна сума збору. Вони мають заплатити 80 євро замість 35 євро, а час розгляду заявок збільшено з 15 до 45 днів.

Ірландія

Ірландія зобов’язує громадян Росії та Білорусі надавати візу для короткострокового перебування в Ірландії, незалежно від наявності дійсної короткострокової візи Великобританії.

Латвія

З 5 серпня 2022 року влада припинила приймати від росіян візові заяви, а також відмовила у видачі нових посвідок на проживання або продовженні існуючих. Ввели ретельні перевірки на кордоні, вимагають додаткові документи.

Візовий збір для них збільшили з 35 євро до 80 євро, зріс і термін оформлення віз. Багаторазові візи видаватимуть набагато рідше. Заявки на туристичні візи будуть розглядатися в останню чергу.

Дозвіл на проживання, пов’язаний з інвестиціями, також призупинено для громадян Росії та Білорусі з 21 листопада 2022 року, а з грудня 15, російські громадяни позбавлені права продовжувати статус постійного проживання в Латвії.

Нідерланди

З весни минулого року уряд Нідерландів призупинив видачу короткострокових віз у своєму консульстві в Москві.

Литва

З 20 вересня 2022 року громадянам Росії заборонений в'їзд до Литви, за винятком лише певних категорій.

Фото: Литва – в лідерах серед країн ЄС по підтримці України. Також там запровадили одні з найжорсткіших обмежень по в'їзду росіянам (Getty Images)

Норвегія

Країна призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Як і у випадку з Францією, при зверненні за візами росіяни змушені сплачувати підвищені збори, а час розгляду заявок продовжено з 15 до 34 днів. Також для громадян країни-окупанта скасовуються багаторазові візи.

Польща

З минулого року Польща разом з Литвою, Латвією та Естонією заборонили росіянам в’їзд наземним транспортом через зовнішній кордон з економічною, спортивною, туристичною або культурною метою. В’їхати до Польщі зможуть тільки ті росіяни, які прибувають з гуманітарною метою, а також дисиденти, власники посвідки на проживання, учасники перевезення товарів та члени дипломатичних місій.

Румунія

Туристичні та ділові візи наразі не видаються в консульствах Румунії в Москві.

Іспанія

Уряд Іспанії більш як рік тому призупинив прийом заявок на отримання віз і дозволів для підприємців, інвесторів і бізнес-проектів з Росії.

Нагадаємо, російські авіакомпанії почали скасовувати внутрішні рейси через скорочення державних дотацій. Через дефіцит бюджету авіагалузь недоотримала 1,5 млрд рублів.

Також російська авіакомпанія "Аерофлот" почала допускати до перевезення пасажирів літаки, у яких відсутня частина обшивки на крилі.

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