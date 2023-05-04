Мало дотацій. Російські авіакомпанії почали скасовувати рейси всередині країни

Російські авіакомпанії почали скасовувати внутрішні рейси через скорочення державних дотацій. Через дефіцит бюджету авіагалузь недоотримала 1,5 млрд рублів.

Йдеться про регіональні польоти в обхід Москви, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Black Sea News.

Урізання підтримки авіаперевізників у 2023 році відбулося у зв'язку із скороченням видатків держбюджету. Дотації зменшили з 9 млрд рублів до 7,5 млрд.

Найбільше маршрутів, які не потрапили у програму дотацій – у Омській, Тюменській областях, Татарстані, Санкт-Петербурзі, Дагестані і Північній Осетії.

У зв'язку зі збитковістю авіакомпанії вже почали скасовувати заплановані польотні програми. Наприклад, за маршрутами Новгород – Петрозаводськ і Кемерово – Чита (авіакомпанія Nordwind). Також перевізник не зміг запустити на основі регіональних субсидій рейси до Владикавказу з Уфи і Самари.

Авіакомпанія "Росія" відмовилася від 2 щотижневих рейсів із Санкт-Петербурга до Тобольська. Авіакомпанія Red Wings скасовує щотижневі рейси з Кемерова до Єкатеринбургу.

У 2022 році авіакомпанії отримали від держави 100 млрд рублів для покриття витрат під час виконання внутрішніх перевезень. Кошти виділили у зв'язку із санкційними обмеженнями, які були запроваджені після вторгнення Росії до України.

У середині квітня Мінтранс РФ попередив про можливе зростання вартості авіаквитків на внутрішні рейси до 30% через урізання дотацій у літньому сезоні 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, що російський пілот розповів про стан авіації РФ.

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