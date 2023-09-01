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У варшавському аеропорту встановили капсули для сну: скільки коштує відпочинок

Фото: Капсули для сну в аеропорту Варшави (facebook.com/LotniskoChopina)
Автор: Ольга Маджумдар

Пасажири у варшавському аеропорту імені Шопена можуть лягти поспати в очікуванні наступного рейсу. Там запроваджують новий сервіс – капсули для сну.

Користуватися місцем для відпочинку можна лише у вечірній та нічний час, але згодом послугу зроблять цілодобовою, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт аеропорту.

Капсули завдовжки 220 см мають матрац, ковдру, подушку. Пасажири можуть отримати також капці, беруші та маску для сну. Також внизу передбачене місце для багажу.

Користуватися капсулами можна з 19:00 до 7:00. Вартість оренди становить 60 злотих (535 грн) за годину, двох годин – 110 злотих (982 грн), а кожна наступна година – 40 злотих (357 грн).

Ті, хто оплатять ніч відпочинку у капсулі, отримають безкоштовний 10-хвилинний масаж у спеціальному кріслі.

Фото: Зона для сну та масажу (facebook.com/LotniskoChopina)

У спеціальній зоні для сну "GoSleep" розташовані чотири спальні капсули та два масажних крісла. Знайти зручності можна в нешенгенській зоні поблизу автобусних воріт 1N-2N. Це означає, що скористатися капсулами можуть всі пасажири, які використовують аеропорт Шопена як транзитний пункт або прямують із Варшави до країн за межами ЄС.

Також в аеропорту відкрили першу аптеку, де можна придбати необхідні ліки чи засоби гігієни.

Раніше ми писали, що в аеропорту Варшави з'явилася послуга для неуважних пасажирів.

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