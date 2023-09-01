В варшавском аэропорту установили капсулы для сна: сколько стоит отдых

Пассажиры в варшавском аэропорту имени Шопена могут лечь поспать в ожидании следующего рейса. Там вводится новый сервис – капсулы для сна.

Пользоваться местом отдыха можно только в вечернее и ночное время, но со временем услугу сделают круглосуточной, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт аэропорта.

Капсулы длиной 220 см имеют матрас, одеяло, подушку. Пассажиры могут получить также тапочки, беруши и маску для сна. Также внизу предусмотрено место для багажа.

Пользоваться капсулами можно с 19:00 до 7:00. Стоимость аренды составляет 60 злотых (535 грн) в час, двух часов – 110 злотых (982 грн), а каждый следующий час – 40 злотых (357 грн).

Те, кто оплатит ночь отдыха в капсуле, получат бесплатный 10-минутный массаж в специальном кресле.

Фото: Зона для сна и массажа (facebook.com/LotniskoChopina)

В специальной зоне для сна "GoSleep" расположены четыре спальные капсулы и два массажных кресла. Найти удобства можно в нешенгенской зоне вблизи автобусных ворот 1N-2N. Это означает, что воспользоваться капсулами могут все пассажиры, которые используют аэропорт Шопена как транзитный пункт или направляются из Варшавы в страны за пределами ЕС.

Также в аэропорту открыли первую аптеку, где можно приобрести необходимые лекарства или средства гигиены.

Раньше мы писали, что в аэропорту Варшавы появилась услуга для невнимательных пассажиров.