До Варшави і Перемишля. Як доїхати у Польщу безкоштовними автобусами

Зі Львова до Варшави запустили евакуаційні автобуси для людей, які рятуються від війни. Із 25 квітня біженці можуть безкоштовно дістатися столиці Польщі.

Також курсуватиме і автобус до Перемишля, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrainianinpoland.pl.

Безкоштовні автобусні рейси для українців організовує проект Israel4Ukraine. До Варшави зі Львова можна буде вирушити двічі на тиждень – по вівторках та четвергах. До Перемишля зі Львова автобус курсує щодня.

Для того, щоб потрапити на рейс, слід записатися у наметі волонтерів на залізничному вокзалі Львова. Виїзд відбуватиметься о 12-13 годині – по мірі наповненості автобуса.

До польського кордону також можна безкоштовно дістатися із Запоріжжя. В цьому місті проект Israel4Ukraine обслуговує центр для біженців.

Фото: Українці у Перемишлі (gettyimages.com)

Група волонтерів із Ізраїлю організовувала евакуаційні рейси з різних міст України від початку війни. За час діяльності вдалося евакуювати понад 14 тисяч людей.

Israel4Ukraine також займається медичною евакуацією, купує білети на потяг від Запоріжжя до польського кордону. Також проект забезпечує постраждалих від війни питною водою, ліками і продуктами харчування.

Нагадаємо, ми писали, що безкоштовний потяг до Німеччини скасували.

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