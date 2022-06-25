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В Варшаве открыли центр образования для украинцев: как помогают беженцам

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Суббота 25 июня 2022 11:14
В Варшаве открыли центр образования для украинцев: как помогают беженцам Фото: Дети-беженцы в Польше (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Можно получить помощь психолога, посетить мастер-классы и учить польский язык

В Варшаве создали Центр Образования и Развития, чтобы поддерживать украинских беженцев в адаптации к жизни в стране.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

Центр впервые открыл свои двери 15 июня и будет работать на регулярной основе. Сюда приглашают взрослых и детей от 5 лет на бесплатные развивающие занятия и консультации.

В Центре Образования и Развития работают профессионалы разных направлений: от логопедов и педагогов до психиатров и психологов.

Центр специализируется на ряде направлений. Среди них:

  • Детско-юношеский клуб – тут оказывают социальную и образовательную поддержка детям из Украины. Проводят мастер-классы, игры и развивающие занятия для дошкольников. А школьников и подростков приглашают в талант-клуб – на творческую, художественную, актерскую и музыкальную подготовку.
  • Психолого-педагогическая поддержка – стараются бороться с психологическими травмами, которые нанесла украинцам война. Проводят приемы и мастер-классы для детей и взрослых.
  • Скоро на базе центра начнут работу курсы польского языка.
  • Тренинги для польских и украинских учителей.
  • Компьютерный кабинет.
  • Волонтерский центр.

Как будет работать центр: график

Центр Образования и Развития открылся в Варшаве по адресу: Towarowa, 25A, на 2 этаже офисного здания. Ближайшая станция метро – Rondo daszyńskiego

График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00, суббота – с 09:00 до 16:00, воскресенье – выходной.

Детали о работе центра и график занятий можно почитать странице центра в Facebook.

Напомним, ранее эксперт рассказал, когда большинство беженцев вернется в Украину.

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