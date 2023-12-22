Польське місто у топ-5 із найвищою якістю життя у Європі: чим воно особливе

У новому рейтингу європейських міст, де люди найбільше задоволені своїм життям, польський Гданськ потрапив у топ-5. Місто також одне із найкращих для проживання з маленькими дітьми та для мігрантів.

У дослідженні враховувалися всі зручності – від роботи транспорту і організацій до чистоти вулиць та безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Новий рейтинг якості життя в європейських містах (Quality of life in European cities 2023), який створений на замовлення Європейської комісії, показує рівень задоволеності жителів своїм проживанням у 83 містах. Оцінювалися міста ЄС, Британії, Туреччини та балканських країн.

Портове місто Гданськ із мальовничою архітектурою на півночі Польщі – на четвертому місці рейтингу. Лише у трьох європейських містах більше людей почуваються більш задоволеними умовами для життя – у Цюріху (Швейцарія), Копенгагені (Данія) та Гронінгені (Нідерланди).

Крім цього, Гданськ посів п'яте місце в категоріях міст, де добре живеться мігрантам із інших країн. Кращі умови виявилися тільки у Кардіффі (Уельс), Лісабоні (Португалія), місті Брага (Португалія) і Гронінгені (Нідерланди).

Одне із найгарніших міст Польщі посіло також п'яте місце серед міст з найкращими умовами проживання для сімей із маленькими дітьми. Попереду Гданська лише Кардіфф (Уельс), Оулу (Фінляндія), Брага (Португалія) і Лейпциг (Німеччина).

Водночас якість життя у багатьох польських містах стрімко покращується. Зокрема, за позитивними змінами за останні 5 років у топ-10 рейтингу потрапили кілька місць Польщі:

Білосток (перше місце);

Гданськ (друге місце);

Краків (шосте місце);

Варшава (дев'яте місце).

Серед інших міст із швидким покращенням якості життя – Клуж-Напока (Румунія), Вільнюс (Литва), Острава (Чехія), Таллінн (Естонія), Софія (Болгарія) та Анталія (Туреччина).

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