Вакансии для украинцев. Сколько можно заработать в Словакии без знания языка

Какую работу предлагают украинским беженцам и какие профессии пользуются спросом

Статус временной защиты в Словакии получили более 76 тысяч украинских беженцев. Это означает, что и отдельное разрешение на работу в стране этим украинцам не нужно.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие вакансии предлагают нашим согражданам в Словакии и сколько можно заработать без знания языка.

Спрос на парикмахеров и медсестер. С чего начать поиск работы в Словакии

Украинцы могут найти множество вариантов трудоустройства в Словакии, кроме работы на должности госслужащего, отмечают на сайте VisitUkraine.today.

Без знания языка украинкам с временной защитой можно устроиться горничными, посудомойщицами, уборщицами, сиделками, а также на некоторые работы в сферах фармацевтики, строительства и агропромышленной сферы.

Существует спрос на медсестер, инженеров, программистов, финансистов, маркетологов, пекарей, водителей. Есть работа на заводах различных отраслей (например, для операторов молокозаводов, оборудования для упаковки), а в агрокомплексы приглашают иногда работать целыми семьями с обеспечением жильем и питанием.

Фото: Работа на кухне ресторана (unsplash.com/mealpro)

Для поиска вакансий стоит обратиться в Центр труда или искать предложения на специализированных сайтах в интернете. Любые документы об образовании и навыках пригодятся: дипломы, сертификаты о прохождении курсов, рекомендации предыдущих работодателей.

Для того, чтобы составить резюме для словацких работодателей, стоит ознакомиться с шаблоном, а советы по написанию на словацком доступны на сайте profesia.sk.

Минимальная зарплата в 2022 году составляет 623 евро. Но в среднем здесь зарабатывают ориентировочно по 1100-1200 евро. Таких сумм хватает на проживание, например, 1-комнатная квартира в центре города обойдется от 450 евро. Средние зарплаты по профессиям в этой стране можно посмотреть в табличке.

Где искать работу в Словакии: сайты с вакансиями для украинцев

Проконсультируют, протестуют и направят на повышение квалификации в Центре труда. Это самый удобный вариант для поиска работы для беженцев, ведь в центре впоследствии будут предлагать вакансии.

Фото: Поиск работы можно вести самостоятельно на сайтах (unsplash.com/annie-spratt)

Также можно обратиться в Миграционный информационный центр Международной организации по миграции, где бесплатно помогут составить резюме на словацком, расскажут о признании образования и трудового опыта, о правах и обязанностях, дадут разъяснения относительно трудовых договоров. Могут оказать содействие и в профессиональной переподготовке, обучении.

Самостоятельно искать работу можно на таких сайтах:

Международные платформы для украинцев:

helpukrainians.jooble.org/slovakia

uatalents.com

jobaidukraine.com/jobs

layboard.com/ua/vakansii/slovakiya

app.remoteukraine.org/register

Словацкие платформы:

istp.sk

workania.eu

profesia.sk

kariera.zoznam.sk

praca.sme.sk

Персональные предложения:

jobs.sap.com - ИТ-сфера,разработчики и проектировщики ПО, предпродажа/продажа, саппорт, консалтинг, кадровая политика, финансы.

Какую работу предлагают украинкам и сколько можно заработать

Как и в каждой европейской стране, в Словакии есть большое количество вакансий на предприятиях, складах и производствах, которые подходят преимущественно физически сильным мужчинам. Впрочем, есть работа руками и для женщин. Например, в прачечных или швейных цехах, или же на кухне ресторанов.

Фото: Объявление о вакансии повара (скриншот РБК-Украина/profesia.sk)

В некоторых вакансиях отмечается, что достаточно школьного образования без специального среднего, но желательно с похожим опытом.

Например, к вакансии швеи в компании, которая занимается производством поролона для автомобильных сидений и подголовников, описываются обязанности: раскрой и пошив деталей, контроль качества продукции. Уточняется, что это сидячая работа, которая не подойдет аллергикам и астматикам. Нужна ловкость рук и готовность к работе в разные смены. За посещаемость обещают премию в 150 евро, 13-й оклад. Также обещают вступительный бонус в 500 евро после прохождения испытательного срока. За такую работу предлагают платить 830 евро брутто (до вычетов).

Фото: Объявление о работе в химчистке (скриншот РБК-Украина/profesia.sk)

Зато на посту шеф-повара в сети ресторанов азиатской кухни обещают зарплату в 1500-1800 евро. Работник должен руководить процессами приготовления суши и горячих блюд. При этом предусмотрено обучение и скидки на блюда сети.

"Мы хотели бы приветствовать человека, который: имеет тесные отношения с людьми и гастрономией, имеет действительную справку о состоянии здоровья, приятное поведение, выполняет работу с хорошим чувством, является амбициозным и хотела бы стать руководителем новых заведений, который мы откроем в ближайшие месяцы", - говорится в описании вакансии с пометкой "Возможность для людей из Украины".

Фото: Ищут швей без аллергии для пошива автомобильных чехлов (скриншот РБК-Украина/profesia.sk)

На должности повара ресторана в 4* отеле в городе Жилина предлагают платить 1700 евро до отчислений, помощнику повара – 1200 евро, а за уборку и мытье посуды – 900 евро.

Без специального образования предлагают работать и в прачечной за 800 евро. Обязанности: обработка текстиля и оборудования, эксплуатация оборудования в прачечной и химчистке – в "самой современной промышленной прачечной в регионе - непосредственно в Братиславе Петржалка".

Предусмотрена неполная занятость при желании, но за полную посещаемость бонус – 50 евро. Также можно работать сверхурочно. Компания выдает талоны на питание. На должность подходят кандидаты с базовым образованием, умением работать в команде, владение иностранным языком будет преимуществом. Отмечается, что это работа стоя.

В семейный детский центр на Петржалке с танцевальными и игровыми залами, бассейном, зоной скалолазания и батутами ищут уборщицу на зарплату в 950 евро. В обязанности входит ежедневная утренняя подготовка бассейна перед занятиями, уборка грязи с ковров, циновок и других поверхностей, мойка и дезинфекция пола в центре, мытья и полировки окон, зеркал и других стеклянных поверхностей, вынос мусора.

Фото: Объявление о работе в теплицах (facebook.com/Робота в Словакии и Чехии)

Такие же суммы можно заработать и на сезонных работах в сельском хозяйстве. Объявлений о вакансиях по сбору урожая есть немало в тематических группах Facebook.

Впрочем, есть и работа для специалистов с высшим образованием. Например, в международную архитектурную компанию приглашают дизайнера помещений и различных сооружений. Зарплату предлагают на уровне 1100-2200 евро в зависимости от квалификации.

Напомним, мы писали, сколько платят украинцам в Великобритании без знания языка.