"УЗ" запускає онлайн-продаж квитків у ще дві країни: деталі

Квитки на потяги з України до Австрії та Угорщини будуть доступні онлайн. "Укрзалізниця" запускає такий продаж з 18 березня.

Як можна буде придбати квитки на ці напрямки, РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку "УЗ".

На першому етапі в онлайн-продажу будуть доступні квитки з України до Австрії та зворотно. Їх можна буде придбати через застосунок "Укрзалізниці". Щоб придбати квиток на прямий поїзд Київ-Відень, треба буде підтвердити акаунт через Дію.Підпис.

На другому етапі можна буде придбати онлайн квитки на потяги, які курсують до Австрії транзитом через Угорщину: Київ – Будапешт – Відень і Чоп – Будапешт – Відень. Квитки на прямі сполучення з України до Угорщини (Мукачево — Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) з'являться в застосунку згодом.

"УЗ" із 12 березня тимчасово призупинить продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ – Відень – Київ на дати відправлень з 18 березня. Такі обмеження триватимуть до відкриття продажів онлайн. З 18 березня можна буде придбати квитки онлайн за 20 днів до відправлення.

Тимчасове обмеження продажу через каси не торкнеться поїзда Чоп – Відень – Чоп. Наразі квитки на поїзд Чоп – Відень та зворотно доступні майже на всі дати.

В "Укрзалізниці" нагадують, що новий прямий поїзд №143/146 Відень – Чоп – Відень має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня курсує складом зі зручних "сидячих" вагонів з Wi-Fi.

Придбати квитки онлайн можна також до Польщі, Словаччини та Молдови.

Нагадаємо, ми писали, що "Укрзалізниця" запускає тестування нової послуги. Квитки під час моніторингу можна буде купити автоматично.

Також ми повідомляли, що у розкладі "Укрзалізниці" на 2024 рік передбачені 14 нових рейсів, з них 3 – міжнародні. Крім того, передбачені покращення 19 рейсів по Україні та за кордон.

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