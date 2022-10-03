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Уряд збільшив компенсацію за проживання переселенців: деталі

Фото: Переселенці у Запоріжжі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд збільшив суму компенсації за проживання внутрішньо переміщених осіб удвічі. Так люди, які прихистили переселенців, отримуватимуть 900 гривень за особу на місяць замість 450 гривень.

Про зміни у програмі "Прихисток" TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Який новий розмір компенсації та хто її зможе отримати

Уряд на засіданні 30 вересня схвалив постанову про збільшення розміру компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах програми "Прихисток", яка набула чинності з 1 жовтня.

Зазначається, що державна компенсація за житлово-комунальні послуги передбачена тим, хто безоплатно поселив переселенців із тимчасово окупованих територій чи зон проведення бойових дій.

Власники житла, що розмістили у себе переселенців, отримуватимуть 900 гривень замість 450 за кожну таку особу на місяць.

Це стало можливим завдяки оновленому меморандуму про співпрацю, який уклали із Товариством Червоного Хреста України, зазначають у відомстві. Ця організація з березня по липень виділила 110 млн гривень на компенсації за програмою "Прихисток".

Фото: Переселенці на Закарпатті (gettyimages.com)

Отримувачі субсидій можуть не боятися їх втратити - компенсація за переселенців не буде враховуватися як отриманий дохід.

Крім того, розширили перелік закладів, які отримають компенсацію за комунальні послуги, якщо прихистять внутрішньо переміщених осіб. Тепер гроші зможуть отримувати не тільки державні та комунальні підприємства, але інші юридичні особи, включаючи ФОПи та релігійні організації.

Нагадаємо, ми писали, де селитимуть переселенців на заході України у нове житло.

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