Правительство увеличило компенсацию за проживание переселенцев: детали

Правительство увеличило сумму компенсации за проживание внутренне перемещенных лиц вдвое. Так люди, приютившие переселенцев, будут получать 900 гривен за человека в месяц вместо 450 гривен.

Об изменениях в программе "Прихисток" TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Каков новый размер компенсации и кто ее сможет получить

Правительство на заседании 30 сентября одобрило постановление об увеличении размера компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам в рамках программы "Прихисток", которое вступило в силу с 1 октября.

Государственная компенсация за жилищно-коммунальные услуги предусмотрена тем, кто безвозмездно поселил переселенцев из временно оккупированных территорий или зон проведения боевых действий.

Владельцы жилья, разместившие у себя переселенцев, будут получать 900 гривен вместо 450 за каждого человека в месяц.

Это стало возможным благодаря обновленному меморандуму о сотрудничестве, заключенном с Обществом Красного Креста Украины, отмечают в ведомстве. Эта организация с марта по июль выделила 110 млн гривен на компенсации по программе "Прихисток".

Фото: Переселенцы в Закарпатье (gettyimages.com)

Получатели субсидий могут не бояться их потерять – компенсация за переселенцев не будет учитываться как полученный доход.

Кроме того, расширили перечень учереждений, которые получат компенсацию за коммунальные услуги, если приютят внутренне перемещенных лиц. Теперь деньги смогут получать не только государственные и коммунальные предприятия, но и другие юридические лица, включая ФЛП и религиозные организации.

Напомним, мы писали, где будут селить переселенцев на западе Украины в новое жилье.