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Уряд Швейцарії надасть стипендії українським дослідникам та науковцям: деталі

Понеділок 13 листопада 2023 17:30
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Уряд Швейцарії надасть стипендії українським дослідникам та науковцям: деталі Фото: Університет Цюриха (wikipedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Українських дослідників та науковців запрошують подаватися на федеральні стипендії від уряду Швейцарії. Документи приймають до 10 грудня 2023 року.

Це можливість безкоштовно навчатися у державних університетах, федеральних політехнічних інститутах та університетах прикладних наук Швейцарії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Швейцарії в Україні.

Зазначається, що уряд Швейцарії оголошує федеральні стипендії для українських дослідників та науковців:

  • дослідницькі стипендії (Research scholarships);
  • стипендії для здобувачів наукового ступеня доктора наук (PhD scholarships);
  • стипендії для постдокторантів (Postdoctoral Scholarships).

Прийом заявок в Україні проводить посольство Швейцарії. Отримати аплікаційні документи та відповіді на питання щодо проведення конкурсу можна, написавши на пошту kyiv@eda.admin.ch. Тема листа: Swiss Government Excellence Scholarships.

Кінцевий термін подачі документів – 10 грудня 2023 року.

Розмір дослідницьких стипендій на 2024/25 навчальний рік – 1920 швейцарських франків на місяць (1990 євро), розмір стипендії для здобувачів наукового ступеня доктора наук такий самий, стипендія для постдокторантів складатиме 3500 швейцарських франків на місяць (3628 євро).

Вимоги до кандидатів та умови проведення конкурсу можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, ми писали, які університети Німеччини пропонують програми для українців.

Також ми розповідали, як українцям вступити в університет в Польщі.

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