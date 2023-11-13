Правительство Швейцарии предоставит стипендии украинским исследователям и ученым: детали

Украинских исследователей и ученых приглашают подаваться на федеральные стипендии от правительства Швейцарии. Документы принимаются до 10 декабря 2023 года.

Это возможность бесплатно учиться в государственных университетах, федеральных политехнических институтах и университетах прикладных наук Швейцарии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Швейцарии в Украине.

Отмечается, что правительство Швейцарии объявляет федеральные стипендии для украинских исследователей и ученых:

исследовательские стипендии (Research scholarships);

стипендии для соискателей ученой степени доктора наук (PhD scholarships);

стипендии для постдокторантов (Postdoctoral Scholarships).

Прием заявок в Украину проводит посольство Швейцарии. Получить аппликационные документы и ответы на вопросы проведения конкурса можно, написав на почту kyiv@eda.admin.ch. Тема письма: Swiss Government Excellence Scholarships.

Конечный срок подачи документов – 10 декабря 2023 года.

Размер исследовательских стипендий на 2024/25 учебный год – 1920 швейцарских франков в месяц (1990 евро), размер стипендии для соискателей ученой степени доктора наук такой же, стипендия для постдокторантов будет составлять 3500 швейцарских франков в месяц (33).

Требования к кандидатам и условия проведения конкурса можно найти по ссылке.

Напомним, мы писали, какие университеты Германии предлагают программы для украинцев.

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