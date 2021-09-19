Уникальные находки и природа полуострова. В Черкасской области появится новый туристический маршрут: что о нем известно

До конца этого года по территории Трахтемировского полуострова в Черкасской области проложат новый туристический маршрут. Он соединит села Григоровка и Бучак.

Об этом сообщают на странице Государственного историко-культурного заповедника "Трахтемиров" в Facebook.

"Маршрут будет проходить по чрезвычайно живописной местности вдоль Днепра, где расположен ряд археологических памятников, принадлежащих заповеднику. Это даст возможность предложить посетителям новую интересную экскурсию, которая будет охватывать исторический период в 3 тысячи лет – от эпохи бронзы, скифов и зарубинецкой культуры до формирования Руси, а затем и украинской государственности. На основе исторического материала по этому маршруту будет создано четыре виртуальных экскурсии для сайта заповедника", - отмечают в сообщении.

Новый музей: где он расположится

Отдельный проект Трахтемировского заповедника "Поиск будущего" предусматривает создание краеведческого музея в одной из старых хат в селе Бучак.

"Новое музейное учреждение представит богатство историко-культурного наследия, природы и исторически значимого ландшафта Бучака и окрестностей, которые являются южной частью Трахтемировского полуострова и сохранили памятники всех основных эпох, составляющих украинскую историю, а также связаны с рядом важных событий и личностей ХХ века", – говорится в проектной заявке.

Также в прошлом году в ДИКЗ "Трахтемиров" создали 3D-модель ландшафта Трахтемировского полуострова с фиксацией известных на сегодня и обнаруженных памятников археологии и природы.

Фото: Озеро Бучак (uk.wikipedia.org)

Трахтемиров - село в Черкасской области, подчиненное Бобрицкой сельской общине. В прошлом — город и столица гетманов и бывшая казацкая резиденция. К Трахтемирову принадлежали летописные поселения Заруб и Монастырек. Сегодня они затоплены Каневским водохранилищем.

Региональный ландшафтный парк "Трахтемиров", который располагается в пределах Трахтемировского полуострова (Черкасская и Киевская области), занимает площадь в 10711,2 га. Это уникальный по геологическому строению район, характеризующийся значительной приподнятостью холмистой поверхности и образованием оврагов на правобережье Днепра.

"Дорог между соседними селами нет, но маршрут должен стать популярным"

Эти укромные заповедные места отличает живописная природа, а недалеко от Трахтемирова есть Бучак - село с очень красивыми видами на одноименное озеро, на могучий Днепр, говорит в комментарии РБК-Украина путешественница, автор сайта "Архитектурные и природные памятники Украины" Анна Вольф.

Неподалеку от Бучака расположено и "женское место силы" - Бабья гора. Эти места неоднократно из-за своей живописности становились киносъемочной площадкой, добавляет Анна Вольф. Она прогнозирует, что в случае создания маршрута появится возможность популяризировать эти места среди широкого круга туристов.

Видео: Трахтемировский полуостров (youtube.com/Ukraїner)

"Там очень красивая природа. Существуют такие места - для себя, в них познаешь свое внутреннее "я", имеешь время на размышления. Трахтемировский полуостров-заповедник, Бучак, Григоровка - как раз из таких мест.

Стоит заметить, что в Григоровке сохранился и старый деревянный ветряк, а еще стоит прогуляться и найти легендарную "Рожену криницю". Вода из нее, как говорят, залечивает различные раны и целебно действует на женщин, которые хотят родить ребенка. Итак, если бы сделали хотя бы промаркированный маршрут, оборудованные участки для туристов, скромную инфраструктуру, которая бы минимально вмешивалась в природу, было бы действительно круто", - говорит Анна Вольф.

Ранее сообщалось, что через четыре области в Украине пройдет большой туристический маршрут.

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