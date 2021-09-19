Унікальні знахідки та природа півострова. На Черкащині з’явиться новий туристичний маршрут: що про нього відомо

Маршрут прокладуть територією Трахтемирівського півострова
До кінця цього року територією Трахтемирівського півострова на Черкащині прокладуть новий туристичний маршрут. Він з’єднає села Григорівка і Бучак.
Про це повідомляють на сторінці Державного історико-культурного заповідника "Трахтемирів" у Facebook.
"Маршрут проходитиме надзвичайно мальовничою місцевістю вздовж Дніпра, де розташована низка археологічних пам’яток, які належать заповіднику. Це дасть можливість запропонувати відвідувачам нову цікаву екскурсію, яка охоплюватиме історичний період у 3 тисячі років – від епохи бронзи, скіфів та Зарубинецької культури до формування Русі, а потім і української державності. На основі історичного матеріалу за цим маршрутом буде створено 4 віртуальних екскурсії для сайту заповідника", – зазначають у повідомленні.
Окремий проект Трахтемирівського заповідника "Віднайдення майбутнього" передбачає створення краєзнавчого музею в одній зі старих хат у селі Бучак.
"Новий музейний заклад представить багатство історико-культурної спадщини, природи та історично значущого ландшафту Бучака та околиць, які є південною частиною Трахтемирівського півострова і зберегли пам’ятки усіх основних епох, що складають українську історію, а також пов’язані з низкою важливих подій та особистостей ХХ століття", – йдеться у проєктній заявці.
Також торік у ДІКЗ "Трахтемирів" створили 3D-модель ландшафту Трахтемирівського півострова з фіксацією відомих станом на сьогодні та виявлених пам’яток археології та природи.
Фото: Озеро Бучак (uk.wikipedia.org)
Трахтемирів — село у Черкаській області, підпорядковане Бобрицькій сільській громаді. У минулому — місто та столиця гетьманів та колишня козацька резиденція. До Трахтемирова належали літописні поселення Заруб та Монастирок. Сьогодні вони затоплені Канівським водосховищем.
Регіональний ландшафтний парк "Трахтемирів", що розташовується у межах Трахтемирівського півострова (Черкаська та Київська області), займає площу у 10711,2 га. Це унікальний за геологічною будовою район, що характеризується значною піднятістю горбистої поверхні та утворенням ярів на правобережжі Дніпра.
Ці затишні заповідні місця відрізняє мальовнича природа, а неподалік від Трахтемирова є Бучак - село із надзвичайно красивими видами на однойменне озеро, на могутній Дніпро, каже в коментарі РБК-Україна мандрівниця, автор сайту "Архітектурні та природні пам'ятники України" Анна Вольф.
Неподалік від Бучака розташоване й "жіноче місце сили" - Бабина гора. Ці місця неодноразово через свою мальовничість ставали кінознімальним майданчиком, додає Анна Вольф. Вона прогнозує, що у разі створення маршруту з'явиться можливість популяризувати ці місця серед широкого загалу туристів.
Відео: Трахтемирівський півострів (youtube.com/Ukraїner)
"Там дуже гарна природа. Існують такі місця - для себе, в них пізнаєш своє внутрішнє "я", маєш час на роздуми. Трахтемирівський півострів - заповідник, Бучак, Григорівка - саме з таких місць.
Вартує зауважити, що в Григорівці зберігся й старий дерев'яний вітряк, а ще вартує прогулятися і віднайти легендарну Рожену криницю. Вода з неї, як кажуть, заліковує різноманітні рани та цілюще діє на жінок, які хочуть народити дитину. Отже, якби зробили хоча б промаркований маршрут, облаштовані ділянки для туристів, скромну інфраструктуру, яка б мінімально втручалася у природу, було б справді круто", - каже Анна Вольф.
Раніше повідомлялося, що через чотири області в Україні пройде великий туристичний маршрут.
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