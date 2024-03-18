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Унікальні знахідки. У Києві можна побачити старовинні камінні хрести України

Фото: Фотовиставка про старовинні цвинтарі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Києві 14 березня відкрилася унікальна фотовиставка "Повернути історичну пам’ять", яка присвячена старовинним українським цвинтарям. Це спільний проект Музею Гончара та громадського об'єднання "Україна Інкогніта".

Відвідувачі музею можуть побачити найцікавіші знахідки із 40 експедицій за 7 років, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukrainaincognita.com.

Команда "Україна Інкогніта" багато років проводить історико-географічні дослідження, краєзнавчі експедиції для пошуку та обліку старовинних цвинтарів. В фокусі уваги майже вся Україна – Південь, Наддніпрянщина і Центр, Поділля, Галичина і Прикарпаття, Буковина. Найцікавіші і найгарніші знахідки можна побачити на фотографіях на виставці.

Під час експедицій фахівці не лише зробили світлини, але й розпочали відновлення низки некрополів та підготовку документації для включення їх до пам’яток культурної спадщини.

"На виставці представлені підсумки роботи загалом понад 40 експедицій і 7 років роботи з 2017 по сьогоднішній день. Це понад 750 точок на карті, 4 толоки в Залізнячці, Колодистому на Черкащині і Стіні і Дзигівці на Вінничині. Підготовлені пакети документів для внесення в реєстр пам’яток історії місцевого значення на Черкащині", – розповідає член команди "Україна Інкогніта" Максим Плахотний.

Фото: Фотовиставка, присвячена старовинним цвинтарям (ukrainaincognita.com)

За його словами, краєзнавці планують експедицію на північне Поділля і на Волинь – там є ще й татарські цвинтарі.

"Фінальна мета – внесення українських цвинтарів в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Хачкари у Вірменії і стечки на Балканах дають нам натхнення. Українське лапідарне мистецтво заслуговує на увагу", – додає Максим Плахотний.

Це дослідження, яке масштабує кам’яні хрести як український маркер і є етапом повернення історичної пам’яті, зазначає голова "Україна Інкогніта" Роман Маленков.

Виставка триватиме у Музеї Івана Гончара (Київ, Лаврська, 19) до 14 квітня.

Пропонуємо почитати детальніше, як команда "Україна Інкогніта" в експедиціях знаходить давньоукраїнські кам'яні хрести.

Також ми писали, де поховані творці української державності. На території України відомо точне розташування лише чотирьох гетьманських могил.

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